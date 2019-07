Galindo Andújar: excelencia téc. mínimamente invasivas en corrección de deformidades

A TU SALUD ha querido reconocer la excelencia en técnicas mínimamente invasivas en la corrección de deformidades otorgándole un premio al doctor Enrique Galindo Andújar, un galardón que, en palabras del propio experto, «supone un reconocimiento a mi trayectoria profesional, orientada siempre a conseguir una formación más completa e innovadora, para poder ofrecer a los pacientes tratamientos de máxima calidad».

Este objetivo le ha llevado a conocer cirujanos de reconocimiento internacional, trabajar con ellos para saciar su curiosidad y poner en práctica técnicas y tratamientos que suponen una mejora frente a los tradicionales. «Mi profesión es mi pasión, ello me ha empujado siempre a buscar todos los recursos, conocimientos y habilidades para poderla desarrollar de la manera más eficaz posible»», asegura el doctor Galindo Andújar.

Permanente actualización

Para el doctor, la constante actualización es una condición sine qua non en el desempeño de su profesión. Por eso, y como él mismo explica, «es fundamental estar al día de las nuevas tendencias. La Medicina, en general y la Traumatología, en particular, avanzan rápidamente, en técnicas, conocimientos, tecnología, materiales, etc. Y todo ello es gracias a la investigación, que permite cambiar la actuación mejorando los tratamientos basándose siempre en la evidencia».

Además, entiende que la excelencia es un valor al que se debe aspirar con espíritu de superación, iniciativa y afán de mejora continua. Para conseguirlo, asegura el experto, «a lo largo de mi vida profesional he trabajado con esfuerzo, compromiso y responsabilidad, con la voluntad de actuar siempre éticamente, deseando ser un «excelente profesional».

Numerosas publicaciones

El doctor Galindo Andújar fundó la Revista Española de Artroscopia y fue presidente de la Sociedad Española de Artroscopia. También es miembro del Grupo AO España (Sociedad para el estudio de la Osteosíntesis), de la Academia Médico Quirúrgica y de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), etc.

Además, ha publicado numerosos trabajos, en revistas de impacto internacional, referidos especialmente a la artroscopia, y tratamientos quirúrgicos en pacientes hemofílicos.

Toda una vida dedicada a la Traumatología y la cirugía ortopédica

El doctor Galindo Andújar es doctor en Medicina Cum laudem por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, experto en cirugía de sustitución articular en las extremidades, así como en aplicación de técnicas mínimamente invasivas para la corrección de deformidades.Complementariamente a esta actividad, ha impartido múltiples ponencias y comunicaciones orales tanto en cursos de formación como en congresos, de carácter nacional como internacional, recibiendo premios por alguno de sus trabajos.Es el autor del libro «La necrosis isquémica de la cabeza femoral» y ha escrito numerosos artículos en libros, revistas, «abstracts», etcétera. Ha organizado también numerosos eventos científicos y ha participado como presidente de varias mesas redondas. Actualmente es el jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Moncloa de Madrid y director del Instituto Madrileño de Traumatología.