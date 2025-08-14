Desarticulan en Ibiza un grupo criminal de Nápoles que robó relojes por 479.500 euros

La Policía Nacional, en colaboración con la Polizia di Stato de Italia, ha desarticulado en Ibiza un grupo criminal procedente de Nápoles dedicado al robo de relojes de lujo, al que se le imputan la sustracción de tres relojes valorados en un total de 479.000 euros.

Los arrestos se produjeron tras una investigación que permitió vincular a los sospechosos con los hechos ocurridos durante el pasado mes de julio, según informó este martes la Jefatura Superior de Baleares.

Los detenidos son dos hombres de nacionalidad italiana, acusados de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y robo con violencia. Según detallan las autoridades, los robos se cometían en zonas de ocio y turísticos de la isla, donde localizaban a personas que portaban relojes de alta gama. Una vez identificadas las víctimas, los delincuentes actuaban por la espalda y, en ocasiones de forma violenta, sustraían los relojes de sus muñecas.

Un reloj de 400.000 euros

Cada uno de los relojes intervenidos tenía un valor que oscilaba entre 30.000 y 400.000 euros, sumando en total 479.000 euros. La Policía subraya que la operación ha permitido recuperar parte de estos objetos y desmantelar la estructura logística del grupo.

El operativo, liderado por el Grupo Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Ibiza, se desarrolló con la colaboración directa de la Polizia di Stato italiana. Durante los registros, los agentes intervinieron dos motocicletas, un turismo, una furgoneta y diversas placas de matrícula falsas, utilizadas por los sospechosos para facilitar su huida y dificultar su identificación.

El modus operandi del grupo era especialmente meticuloso: trasladaban las motocicletas con placas falsas desde Nápoles en el interior de la furgoneta, de manera que pasaran desapercibidas durante los desplazamientos. Tras cometer los robos, devolvían los vehículos y las matrículas a Italia, intercambiándolas por otros modelos, lo que evidenciaba la organización y planificación de la banda.

No se descartan nuevas detenciones

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, dado que los agentes continúan recopilando información sobre posibles colaboradores y víctimas adicionales.

Las autoridades destacan la importancia de la cooperación internacional para desarticular grupos criminales que operan de manera transnacional, evitando así que se repitan hechos delictivos en zonas turísticas de alta afluencia.

Fuentes policiales señalan que la actuación preventiva y la vigilancia en lugares de ocio y turísticos han sido clave para localizar y detener a los sospechosos antes de que cometieran nuevos robos. Asimismo, recuerdan a los ciudadanos la importancia de extremar las precauciones con objetos de valor y colaborar con los cuerpos de seguridad ante cualquier actividad sospechosa.

La colaboración entre ambos países: clave

Con esta operación, la Policía Nacional y la Polizia di Stato refuerzan su compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional, protegiendo tanto a residentes como a turistas de delitos de alto impacto económico y violencia física.

La colaboración entre ambos países ha demostrado ser decisiva para desarticular estructuras criminales complejas y garantizar la seguridad en entornos turísticos de gran afluencia como Ibiza.