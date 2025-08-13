El exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, detenido por su posible colaboración con una banda criminal

Patrullas de la Guardia Civil y la Policía Nacionalen Baleares detuvieron durante el día de ayer en una operación conjunta a un total de 13 personas contra un entramado empresarial que presuntamente se dedicaba al blanqueo nacional e internacional de capitales procedentes del narcotráfico.

La investigación, dirigida por un Juzgado de Instrucción de Palma bajo secreto de sumario, incluye también pesquisas por delitos de narcotráfico, tráfico de armas, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Entre los arrestados figura el inspector Faustino Nogales, exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares; el abogado Gonzalo Márquez y el líder de la banda motera United Tribuns, Stefan Milojevic, hijo del exjugador del Real Mallorca serbio Goran Milojevic. Los 13 detenidos pasarán a disposición judicial la tarde de este miércoles, según información aportada por la agencia Europa Press.

Registros en viviendas y despachos de abogados

El sigilo ha marcado las actuaciones, que comenzaron el lunes por la mañana con registros simultáneos en despachos de abogados y viviendas de distintas localidades de la isla, entre ellas Palma y la zona del Raiguer, en concreto, enBinissalem e Inca.

Uno de los puntos más destacados de la operación fue el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde se ubica un conocido despacho de abogados. Allí, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron un registro e intervinieron varias cajas con efectos y documentación.

Pasadas las siete de la mañana de este martes, una decena de agentes se trasladó al domicilio del exjefe del grupo de Estupefacientes, en Palma, para efectuar un registro en presencia del propio Nogales, que había pasado la noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía.

Miembros de la banda motera United Tribuns

El grueso de los arrestados pertenece presuntamente a los United Tribuns, entre ellos su líder, Milojevic. Este grupo, que opera bajo la apariencia de una banda motera legal y reúne a aficionados a las artes marciales mixtas, se estructura de forma jerárquica.

Según investigaciones previas, logró controlar parte del tráfico de drogas en discotecas de Mallorca, situando a sus miembros en equipos de seguridad.

Arrestado con anterioridad

No es la primera vez que Milojevic es detenido. En enero de 2020 fue arrestado en una operación contra los United Tribuns que se saldó con siete detenidos y registros en Palma, Barcelona, Tarragona y Valencia.

En 2022, la Audiencia Provincial de Palma condenó a cinco de ellos a un total de 15 años de cárcel por tráfico de drogas. Milojevic recibió una condena de año y medio, cuya ejecución fue suspendida al carecer de antecedentes penales.

El abogado Gonzalo Márquez, ahora detenido, fue el encargado de la defensa de los acusados en aquel juicio. En esta ocasión, se le investiga por su presunta colaboración en el blanqueo de capitales vinculado a la organización.

Las diligencias continúan y no se ha precisado el número exacto de registros practicados. Por otro lado, la operación continúa abierta y bajo un estricto secreto judicial.