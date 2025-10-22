Laura Escanes enseña la increíble casa que se ha comprado en Menorca: "Es un sueño hecho realidad"

La creadora de contenido Laura Escanes ha dado un paso importante en su vida personal y profesional: acaba de adquirir una nueva casa en Menorca, la isla en la que lleva años pasando sus veranos y a la que se siente especialmente unida.

La influencer catalana ha querido compartir el momento con sus seguidores y ha mostrado en su canal de YouTube los primeros detalles de esta propiedad que, por ahora, se encuentra todavía en fase de reforma y decoración.

En el vídeo, Escanes abre las puertas de una finca moderna y de líneas minimalistas, completamente blanca, que combina la arquitectura tradicional de la isla con un estilo contemporáneo.

Un amplio jardín y piscina privada

Aunque todavía está vacía, el inmueble destaca por sus amplios ventanales, un gran jardín y una piscina privada, elementos que reflejan el alto nivel de inversión detrás de la operación.

“Llevaba más de cinco años buscando una casa en Menorca y por fin he encontrado la que sentía como mía”, confiesa la influencer, visiblemente emocionada en el vídeo.

Acompañada por una decoradora profesional, Escanes adelanta que su objetivo es crear un espacio “luminoso, cálido y funcional”, que pueda disfrutar junto a su hija Roma y sus familiares cuando pase largas estancias en la isla.

Un proyecto muy personal

La vivienda, de dos plantas, cuenta con un gran salón comedor con cocina americana, donde predominan los tonos blancos y los acabados en madera. El suelo de parqué y los cierres de aluminio gris oscuro aportan un aire sofisticado, acorde al estilo moderno que caracteriza a la influencer. En la planta superior se encuentran las habitaciones, todas con armarios empotrados y amplios ventanales con vistas al jardín.

Una de las estancias más especiales será la suite principal, el dormitorio de Laura, con baño incorporado y acceso directo a la terraza. También ha mostrado el que será el cuarto de su hija Roma, pensado como un espacio luminoso y alegre. “Todavía falta mucho por hacer, pero me hace ilusión que Roma tenga su propio rincón aquí”, comenta en el vídeo.

Una nueva etapa en la isla de su vida

Menorca ha sido siempre un refugio para Laura Escanes. En numerosas ocasiones, la creadora ha asegurado que se trata de su lugar favorito del mundo, un destino donde puede desconectar del ritmo frenético de su trabajo y disfrutar del mar y la tranquilidad. Con esta adquisición, Escanes consolida ese vínculo personal con la isla y cumple un deseo que llevaba tiempo persiguiendo.

La influencer, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, aprovechará la casa como residencia de verano y espacio de inspiración para sus futuros proyectos digitales. Aunque aún faltan los muebles y los toques finales de decoración, la propiedad ya refleja el estilo que la caracteriza: elegante, natural y con atención a cada detalle.

“Es un sueño hecho realidad”, resume Escanes al final del vídeo. Y, a juzgar por las imágenes, su nueva casa en Menorca promete convertirse en el escenario perfecto para disfrutar de los veranos más felices de su vida.