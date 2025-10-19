El aeropuerto de Mallorca se ve obligado a suspender vuelos tras el avistamiento de un dron

El aeropuerto de Palma de Mallorca se vio obligado a suspender todos los vuelos este domingo tras el avistamiento de un dron sobrevolando la zona. La alerta se activó alrededor de las 19:00 horas (hora peninsular española), lo que provocó la interrupción inmediata de despegues y aterrizajes, dejando a miles de pasajeros atrapados en la terminal.

La situación generó un caos operativo, con varios vuelos desviados a aeropuertos alternativos mientras las autoridades activaban los protocolos de seguridad. Según datos de FlightRadar, el tráfico aéreo en la isla quedó completamente paralizado durante varias horas.

Mallorca, uno de los destinos turísticos más concurridos de Europa, recibe cada año decenas de miles de visitantes procedentes del Reino Unido y otros países del continente. La interrupción ha afectado tanto a turistas como a residentes, en plena temporada alta de desplazamientos.

Las autoridades aeroportuarias y cuerpos de seguridad están investigando el origen del dron y las circunstancias de su aparición, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los espacios aéreos frente a dispositivos no tripulados. Por el momento, no se han reportado incidentes mayores, pero se mantiene la alerta mientras se evalúa el impacto total de la suspensión.