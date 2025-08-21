Tres importantes miembros de la mafia calabresa detenidos en Ibiza por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional y de la unidad ROS-Roma del Arma dei Carabinieri de Italia detuvieron el pasado viernes en Ibiza a tres personas reclamadas por las autoridades italianas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, como ha informado el Ministerio de Interior en su página web oficial.

Las detenciones se practicaron en cumplimiento de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por Italia y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a través del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, competente en el territorio.

La operación incluyó además dos registros domiciliarios, uno en la isla de Ibiza y otro en la ciudad de Barcelona, en los que se intervinieron 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor —entre ellas un reloj tasado en 120.000 euros—, documentación de identidad falsa, sustancias estupefacientes, varios teléfonos móviles y papeles que ahora están siendo analizados por los investigadores.

La cooperación internacional, clave

La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información en colaboración con el Grupo de Fugitivos y el Grupo de Organizaciones Criminales Transnacionales de la Policía Judicial, se enmarca en el seguimiento a la implantación en España de la ‘Ndrangheta, considerada la mafia más poderosa de Italia.

Desde 2024, las fuerzas de seguridad españolas monitorizan los intentos de esta organización de introducirse en el tejido económico, político y social de nuestro país. El trabajo conjunto con los Carabinieri italianos, coordinado a través de EUROJUST, permitió identificar a tres miembros de la organización que se ocultaban en Ibiza.

El despliegue policial, ejecutado el 15 de agosto, contó con el apoyo de las Brigadas de Información y Judicial de Ibiza y Barcelona, así como de los equipos tácticos del GEO y el GOES, debido al alto nivel de peligrosidad de los sospechosos y a la resistencia que mostraron en el momento de la detención.

Tras ser arrestados, los tres fueron puestos a disposición del juez de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La sombra de la ‘Ndrangheta en España

Con más de 150 años de historia, la ‘Ndrangheta se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo, como ha detallado la Policía Nacional. Su estructura, fuertemente basada en lazos familiares y en una estricta discreción, ha dificultado durante décadas las operaciones policiales internacionales. A diferencia de otras mafias como la Cosa Nostra o la Camorra, su red opera con gran hermetismo y capacidad de infiltración en sectores económicos estratégicos.

España, por su posición geográfica, sus vínculos culturales y su relevancia en las rutas del narcotráfico, se ha convertido en un punto de interés para esta organización. Las autoridades advierten de que su presencia supone una amenaza a la seguridad interior y un desafío para los cuerpos policiales, que intensifican su cooperación con socios europeos para frenar su expansión.

La operación en Ibiza y Barcelona, fruto de meses de trabajo conjunto entre Policía Nacional y Carabinieri, se considera un golpe significativo contra la estructura internacional de la mafia calabresa.