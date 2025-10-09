El ostentoso viaje de los Beckham en Mallorca: un yate de 20 millones y tiendas de lujo

La familia Beckam ha estado unos días navegando por las aguas de Mallorca para pasar sus vacaciones. La diseñadora y empresaria británica Victoria Beckham estrena este jueves un nuevo documental en el que se narra cómo pasó de ser parte de las Spice Girls a consolidarse como una de las figuras más influyentes de la moda internacional.

Sin embargo, lejos de optar por la clásica alfombra roja, Victoria ha elegido un plan más íntimo y familiar: disfrutar de la presentación desde las aguas de Mallorca, a bordo de su impresionante yate, Seven.

La familia Beckham, compuesta por Victoria, su esposo David Beckham y sus hijos menores, Cruz y Harper, llegó a la isla tras asistir a la Semana de la Moda de París, donde la diseñadora presentó su colección primavera-verano 2026.

Una vez aterrizaron en Palma en vuelo privado, se trasladaron directamente al Puerto de Sóller, donde el yate estaba preparado para zarpar y garantizar una experiencia privada y segura.

Un barco de 40 metros de eslora

El Seven, un superyate Riva 130 Bellissima de 40 metros de eslora, adquirido en 2024 por un valor aproximado de 20 millones de euros, es la verdadera estrella de la escapada. Construido en fibra de carbono y aluminio, combina diseño, lujo y velocidad, alcanzando los 22 nudos.

Su nombre rinde homenaje al legendario dorsal 7 de David Beckham y al segundo nombre de su hija, Harper Seven. El yate puede acoger hasta diez invitados con una tripulación de siete personas, ofreciendo camarotes espaciosos, un salón panorámico y terraza con vistas al Mediterráneo.

Durante la jornada, la familia disfrutó de un día tranquilo frente a la península de Sa Foradada, en plena Sierra de la Tramontana. Según las imágenes captadas por algunos fotógrafos, Cruz practicó ejercicio en cubierta, mientras Victoria se relajaba al sol con un pañuelo que cubría su rostro y David contemplaba el paisaje con su habitual serenidad.

Paseo por el puerto de Andratx

Por la tarde, Victoria y Harper desembarcaron en el Port d’Andratx para recorrer algunas tiendas locales, siempre con un estilo discreto, con gorras y gafas de sol, mientras que David y Cruz permanecieron en el Seven, aprovechando el descanso y las instalaciones del yate.

La jornada finalizó con una cena íntima en el restaurante Suculenta, donde la pareja degustó platos de la gastronomía mediterránea, incluyendo lubina al josper con verduras a la plancha y carpaccio de ventresca de atún.

Este regreso a España tiene un valor simbólico especial para los Beckham, ya que residieron en el país entre 2003 y 2008 durante la etapa de David en el Real Madrid. Aquellos años estuvieron marcados por el éxito deportivo, pero también por la intensa presión mediática, que Victoria relató en el documental de su marido estrenado en 2023, describiendo aquella época como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ocio y privacidad

El Seven refleja no solo el lujo y la exclusividad de la familia Beckham, sino también un estilo de vida que combina trabajo, ocio y privacidad.

La elección de Mallorca, con su mar Mediterráneo y paisajes emblemáticos, añade un marco perfecto para el estreno de un documental que celebra la evolución profesional y personal de Victoria Beckham, sin renunciar a la intimidad que tanto valora.

En conjunto, esta escapada combina moda, familia y yates de lujo, demostrando cómo los Beckham han sabido integrar exigencias profesionales con momentos de descanso y privacidad, mientras disfrutan de uno de los rincones más exclusivos del Mediterráneo.