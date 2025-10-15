El refugio mallorquín de Susanna Griso: villas de lujo y pequeñas playas de ensueño

La costa mallorquina sigue siendo uno de los destinos predilectos para las personalidades más destacadas del panorama nacional. En esta ocasión, la presentadora catalana Susanna Griso ha vuelto a situar en el mapa una de las zonas más exclusivas del noreste de Mallorca, un rincón de tranquilidad, lujo y belleza natural que atrae cada verano a artistas, empresarios y amantes del mar en busca de discreción y paisajes únicos.

El lugar en cuestión es la Costa de los Pinos, un enclave privilegiado perteneciente al municipio de Son Servera, donde la Sierra de Levante desciende suavemente hacia el mar, creando un paisaje de calas escondidas, aguas turquesas y vistas espectaculares.

La publicación viral de la periodista

Fue precisamente en este entorno donde Griso pasó unos días junto a su amigo Jaime de los Santos, con quien compartió en redes sociales una fotografía acompañada del mensaje: «Feliz en el paraíso».

La publicación, que rápidamente se viralizó, puso de nuevo en el foco mediático esta franja costera, situada entre Cala Bona y Canyamel, una de las zonas más codiciadas del litoral balear.

A diferencia de otros puntos turísticos más concurridos, como Magaluf o Palmanova, la Costa de los Pinos conserva un carácter reservado y sofisticado, ideal para quienes buscan descansar lejos del bullicio sin renunciar al confort.

Pequeñas playas como sa Marjal o es Rajolí

Rodeada de pinares, senderos costeros y pequeñas playas como sa Marjal o es Ratjolí, la zona es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza y el mar. La topografía ondulada de la sierra actúa como una barrera natural frente a los vientos del norte, generando un microclima especialmente agradable durante los meses estivales.

Entre los lugares más destacados figura el mirador del Cap des Pinar, desde donde se pueden contemplar panorámicas espectaculares de la bahía de Cala Millor. Además, el entorno ofrece rutas de senderismo y ciclismo que conectan con parajes vecinos, ideales para quienes desean combinar descanso y actividad al aire libre.

Villas exclusivas y discreción asegurada

La arquitectura residencial de la zona refleja la elegancia característica del noreste mallorquín. Las villas de lujo, muchas de ellas escondidas entre la vegetación, destacan por su integración con el paisaje y sus vistas al mar.

No es extraño encontrar aquí a figuras del arte, la política o la economía, atraídas por la privacidad que ofrece el entorno y la seguridad de las urbanizaciones privadas.

Un alto precio en el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario en esta área se mantiene entre los más altos de Baleares. La limitación en la construcción y las políticas locales de conservación medioambiental han permitido preservar el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

Este control urbanístico ha convertido a la Costa de los Pinos en un refugio exclusivo, donde la naturaleza mediterránea sigue siendo la gran protagonista.

Para Susana Griso, que cada verano elige Mallorca como destino de descanso, este rincón se ha convertido en sinónimo de calma y belleza, un lugar donde desconectar del ritmo frenético de la televisión y disfrutar de la esencia más auténtica de la isla.