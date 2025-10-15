Última hora de la huelga general por Palestina, en directo: arrancan las movilizaciones en todo el país

España se moviliza este miércoles en apoyo al pueblo palestino. La huelga general ha sido convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, la Alternativa Sindical de Clase (ASC) y la Confederación Intersindical, junto a colectivos como Madrid por Palestina, la Asociación Hispano-Palestina y el movimiento BDS y la movilización incluye paros de 24 horas, así como interrupciones parciales y manifestaciones en muchas ciudades del país.

El reciente anuncio del acuerdo de paz en Gaza no ha frenado las movilizaciones, y los convocantes han decidido mantener la protesta y exigir al país la ruptura de relaciones con Israel. Exigen el cese del fuego de manera inmediata y que el Estados español rompa vínculos diplomáticos y de comercio con Israel. Por otro lado, está convocada la huelga estudiantil, que abarcará institutos y universidades durante toda la jornada.

Ciudades como Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga se movilizan por el país para hacer ruido y reclamar una respuesta inmediata por parte del Gobierno y de las instituciones que tienen algún tipo de relación con Israel.

Última hora de la huelga general por Palestina: comienzan las protestas en todo el país