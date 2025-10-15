Figo arma la monumental en redes: "Ha llegado el momento de ser presidente..."

El ex jugador del Real Madrid Luis Figo no esconde sus ideas políticas en Twitter y desde hace unos años se han convertido en el azote en redes sociales de Pedro Sánchez, Podemos y en especial de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y el ex futbolista se han convertido en grandes enemigos íntimos en redes sociales y sus piques ya son épicos.

Sin embargo, esta vez, el protagonista de un controvertido mensaje en redes es él mismo.

¿Nuevo papel institucional?

Luís Figo compartió un post en redes sociales declarando que había llegado el momento de convertirse en presidente. No explicó por qué. El ex internacional portugués, quien fuera candidato a la presidencia de la FIFA, dejó a sus seguidores totalmente impactados e intrigados con sus palabras con estas palabras y las reacciones no tardaron en llegar.

"Siempre pensé que sería un buen presidente. Creo que ha llegado el momento", escribió Figo en Instagram junto a una imagen sobria y en blanco y negro.

El "Me Gusta" de Casillas

Segundos después las especulaciones se dispararon. "¿Del Sporting o de la República?", preguntó un seguidor. "De España", intervino otro. "Presidente de la FIFA, por favor".

¿Va Figo camino de la presidencia del Real Madrid? sugirió otro usuario. No se sabe, pero lo cierto es que el ex portero del Real Madrid Iker Casillas y casi siete mil seguidores más ya le tienen cariño.

Otra posibilidad es la presidencia de la UEFA, cargo que ocupa actualmente Aleksander Čeferin, quien no volverá a presentarse a las elecciones de 2027.

Otros muchos seguidores se inclinaron por una simple operación de Marketing y es que todos tienen muy reciente la polémica con LeBron James. La estrella de la NBA generó sospechas de que podría poner fin a su carrera, pero en realidad, solo estaba promocionando una bebida.

No es la primera vez que Figo incendia las redes por un posible salto a la política. Los mensajes de Figo haciendo referencia a la situación política generan siempre un gran revuelo, así que cuando en 2021 una cuenta de Twitter alertaba de que la Comunidad de Madrid había comenzado a seguir al jugador portugués, la redes directamente enloquecieron. “Suena para sustituir a Toni Cantó en el PP”, “Futuro consejero de Deportes” o "este gana a la izquierda por goleada" fueron algunos de los comentarios que inundaron "X".

Hoy lo ha vuelto a hacer y su supuesto nuevo papel institucional mantiene en vilo a España y Portugal.