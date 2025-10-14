Indignación por una oficina de veteranos de la Guardia Civil: "Sin memoria no hay futuro"

Una profunda indignación por el cierre de la Oficina de Acción Social de Madrid. Una decisión que deja "sin atención presencial" a miles de veteranos de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Estas dependencias pasarán de la calle Sotomayor hasta la Comandancia de Tres Cantos.

No eran unas simples dependencias administrativas. Era un punto de encuentro humano: "Un espacio de escucha, orientación y apoyo, especialmente útil para el personal en reserva y retirado, muchos de ellos con dificultades para manejar la administración electrónica".

Con su presencia, los veteranos encontraban "trato directo y la cercanía de una Guardia Civil que todavía sentían suya". Hoy, en cambio, se ven obligados a desplazarse hasta la Comandancia de Tres Cantos.

AUGC señalan que en esta dependencia ahora se trasladan para realizar cualquier trámite o pedir información. "Sufriendo desplazamientos innecesarios y la sensación de haber sido olvidados por la Institución a la que dedicaron su vida", aseguran.

"El abandono silencioso"

La asociación se muestra especialmente dura en su reacción porque consideran que es "dolorosamente incoherente" que se llenen los "discursos de palabras como dignidad, respeto o valores, mientras se corta el cordón umbilical con una generación que dio todo sin pedir nada".

Homenaje en Madrid a los 12 guardias civiles asesinados por ETA hace 39 años Ayuntamiento de Madrid

"Quienes vivieron uno de los periodos más duros y luctuosos de la historia Guardia Civil con sacrificio y lealtad merecen un final de servicio digno, no el abandono silencioso tras una pantalla", lamentan. Por ello, reclaman la reapertura inmediata de la Oficina de Acción Social de Sotomayor.

De la misma forma, solicitan un plan real de atención integral a los guardias civiles en reserva y retirados, con presencia, humanidad y respeto. "Porque sin memoria no hay futuro, y sin respeto a nuestros veteranos no hay Guardia Civil digna", sostienen.