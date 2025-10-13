¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido? Fecha y hora de los siguientes torneos

Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su regreso a la pista, el tenista murciano afronta una nueva cita en el Six Kings Slam 2025, un torneo de exhibición que reunirá a las mayores estrellas del tenis mundial en Riad (Arabia Saudí).

El evento se celebrará del 15 al 18 de octubre y servirá como una antesala de lujo antes del tramo final de la temporada oficial.

Un torneo con un formato inédito

El Six Kings Slam se presenta como un formato innovador dentro del tenis de exhibición. Seis jugadores se medirán en una serie de duelos directos en pista rápida cubierta.

En esta edición participarán Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, quien entra en sustitución de Jack Draper, baja de última hora por lesión.

La organización ha anunciado que Netflix transmitirá el torneo en exclusiva, reforzando así el componente mediático y global del evento.

Cuándo y contra quién jugará Carlos Alcaraz

Alcaraz partirá como cabeza de serie y semifinalista directo, al igual que Novak Djokovic. Esto significa que su debut será el jueves 16 de octubre, frente al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Taylor Fritz, que abrirán la jornada inicial.

Carlos Alcaraz of Spain in action against Alexander Zverev of Germany during the semi-final round of the Cincinnati Open tennis tournament in Mason, Ohio, USA, 16 August 2025. (Tenis, Alemania, España) MARK LYONS EFE/EPA

El encuentro del español está previsto para las 14:00 horas (hora peninsular española), en el segundo turno del día. En caso de victoria, disputará la final el sábado 18 de octubre, programada también para las 14:00 h, en una jornada que incluirá el partido por el tercer puesto y el cierre del torneo con un formato de gala deportiva.

Para esta edición del Six Kings Slam, Arabia Saudí ha construido un nuevo estadio, el ANB Arena, que sustituye a The Venue, sede del torneo en 2024. El recinto cuenta con capacidad para 8.000 espectadores y ocupa 57.000 metros cuadrados, ofreciendo un espacio moderno y funcional para jugadores y público.