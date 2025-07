Sin vivienda diez policías destinados a Mallorca para reforzar la seguridad de la Casa Real

El sindicato Jupol ha denunciado la situación de diez policías nacionales de las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplazados desde Valencia a Palma y que desde este lunes se quedan sin alojamiento "por culpa de la inacción y negligencia" por parte de la Dirección General de la Policía.

A pesar de estar prestando un servicio de refuerzo en el dispositivo de seguridad estival, que incluye labores relacionadas con la seguridad de la Casa Real y el Palacio de Marivent, los agentes no disponen de una solución habitacional para los próximos siete días, después de haber agotado un anticipo de dietas insuficiente.

Como ha explicado el sindicato, los agentes han recibido un anticipo de dieta por parte de la Dirección General de la Policía (DGP), pero ha resultado "completamente insuficiente".

"Aún les restan siete días de comisión, pero no tienen garantizado un lugar donde dormir. Hoy son literalmente expulsados del hotel sin alternativa ni instrucciones claras por parte de sus superiores", han advertido desde la entidad sindical.

Jupol ha señalado que esta situación no es un hecho aislado, sino "parte de un colapso estructural de las cajas pagadoras". Ello, mantiene el sindicato, está afectando al conjunto del cuerpo y pone en riesgo la operatividad y la dignidad de la Policía Nacional.

Dietas congeladas e irreales

El sindicato ha lamentado que las dietas actuales son "absolutamente insuficientes" y no se ajustan al coste real de vida, mucho menos en lugares como Baleares, donde el alojamiento en temporada alta resulta "inasumible" sin un refuerzo presupuestario.

Este desajuste, apunta Jupol, se agrava cuando los policías desplazados tienen que depender de adelantos mínimos que ni siquiera llegan a tiempo o se tramitan con un sistema obsoleto y colapsado, algo que la organización ve "inadmisible".

La falta de fondos para adelantar dietas, los impagos de facturas, las comisarías sin climatización, el uso de vehículos sin mantenimiento y los servicios mínimos comprometidos, ha denunciado la organización.

"Este colapso es una muestra más de la inactividad legislativa de este Gobierno y de la falta de voluntad política para actualizar el real decreto de dietas de los policías nacionales, claramente desfasado", sostienen desde Jupol en las islas.

Por ello, el sidnicato ha solicitado que se depuren "todas las responsabilidades políticas y administrativas" por la improvisación y el abandono institucional que ha favorecido la situación denunciada este lunes.

Además, ha avanzado que, de no producirse soluciones inmediatas, no descarta iniciar acciones legales y movilizaciones sindicales a nivel nacional. "No vamos a permitir que los policías nacionales sigan siendo tratados como trabajadores de segunda", han concluidos desde Jupol.

Una denuncia reiterada

Cada año, Jupol (sindicato mayoritario de Policía Nacional) denuncia la grave emergencia habitacional que sufren los agentes destinados en Baleares. Reclaman con insistencia complementos salariales de insularidad o indemnización por residencia, similares a los ya existentes en Canarias, Ceuta o Melilla, para garantizar vivienda digna y evitar infraviviendas, vivir en vehículos o asumir alquileres desorbitados

Además, exigen que la Dirección General implemente soluciones efectivas para cubrir alojamiento durante los refuerzos estivales.