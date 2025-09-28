El avistamiento de un dron en los alrededores del aeropuerto de Fuerteventura causa caos y retrasos en varios vuelos

Este domingo, la presencia de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Fuerteventura obligó a activar protocolos de seguridad que afectaron gravemente la operativa aérea.

Las autoridades aeroportuarias decidieron mantener en tierra temporalmente todos los vuelos interinsulares, mientras que varias aeronaves que ya se aproximaban tuvieron que permanecer en espera en el espacio aéreo cercano. La situación generó retrasos significativos y obligó a reprogramar parte del tráfico aéreo en la región.

El incidente fue comunicado de inmediato a la Guardia Civil, según informó la cuenta especializada Controladores Aéreos en la red social X. La rápida detección del dron obligó a tomar decisiones urgentes para garantizar la seguridad de las operaciones, sin embargo, la proximidad del aparato a la zona de aproximación de la pista complicó la gestión del tráfico aéreo durante varios minutos.

Impacto inmediato en la operativa aérea

Uno de los vuelos más afectados fue el procedente de Santiago, que tras realizar varias esperas en el espacio aéreo de Fuerteventura, finalmente tuvo que desviarse hacia el aeropuerto de Lanzarote. La tripulación había sido posicionada para una aproximación directa a la pista 03, pero la persistencia del dron en la zona obligó a cambiar el plan de vuelo. Mientras tanto, otro avión que partió desde Gran Canaria permaneció en espera al sur de Fuerteventura, sin poder completar su aproximación.

Poco después, dos aeronaves más que también habían estado aguardando sobre la isla optaron por desviarse al aeropuerto de Gran Canaria. Esta decisión se tomó tras confirmar que el dron continuaba en las cercanías de la instalación, lo que impedía garantizar condiciones seguras para el aterrizaje. La concatenación de desvíos y esperas generó una congestión temporal en el espacio aéreo canario, aunque finalmente no se registraron incidentes mayores.