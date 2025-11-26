Bombonas "camufladas" revelaron un cargamento oculto de más de 213.000 euros cuando su dueño intentaba viajar a Canarias

La Audiencia Provincial de Huelva ha impuesto una condena de siete años de prisión a un hombre sorprendido cuando se disponía a embarcar en un barco rápido rumbo a Canarias con dos bombonas de butano manipuladas, en cuyo doble fondo ocultaba distintas drogas valoradas en más de 213.000 euros en el mercado negro.

La resolución judicial lo considera responsable de un delito contra la salud pública en la modalidad referida a sustancias que causan grave daño a la salud, apreciando además la circunstancia agravante de notoria importancia debido a la cantidad y variedad de estupefacientes intervenidos.

De acuerdo con los hechos declarados probados, el acusado se desplazó en una furgoneta hasta el Puerto de Huelva en la noche del 25 de octubre de 2024, llevando en el vehículo dos envases de gas butano habilitados con un doble compartimento, donde había colocado diferentes tipos de droga. El hombre, plenamente consciente de la naturaleza ilícita del cargamento, pretendía embarcar en el Muelle Sur de Palos de la Frontera en un buque de alta velocidad con destino al archipiélago canario.

En el control de pasajeros, agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía Fiscal del puerto detectaron la maniobra y procedieron a la inspección del vehículo y de las bombonas. Durante el registro localizaron los dobles fondos y, en su interior, las sustancias intervenidas junto con diverso material asociado a la preparación y distribución de dosis.

El contenido de los envases incluía cuatro gramos de heroína, dos kilos y 800 gramos de hachís presentados en 200 bellotas y ocho pastillas, así como un kilo y 300 gramos de polvo blanco cuya composición exacta no se ha concretado. Junto a ello se halló un paquete de casi un kilo de crack y un total de un kilo y 900 gramos de MMDD repartidos en diez envoltorios.

Además de esas cantidades, los investigadores se incautaron de 74 comprimidos de diazepam y 47 pastillas de sinogan. En el mismo escondite apareció una báscula de precisión, pequeñas bolsas de plástico con cierre hermético y una caja con guantes de látex, elementos que, a juicio del tribunal, evidencian la finalidad de distribuir la mercancía en el mercado clandestino.