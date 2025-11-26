Dos nuevos detenidos en Andalucía destapan el entramado que sostuvo el asesinato a tiros en Gran Canaria

La investigación abierta tras el asesinato de Jonathan Josué D. B., conocido como El Conejero, ha dado un giro definitivo con las detenciones practicadas en Andújar y Umbrete, donde la Policía Nacional localizó a dos hombres cuya implicación en los preparativos del crimen quedó reflejada en el análisis de comunicaciones, movimientos económicos y material obtenido durante los primeros meses de trabajo policial. El caso se remonta al 26 de junio de 2025, cuando la víctima fue abatida en plena calle por un individuo que se desplazaba en moto y que efectuó cinco disparos en el barrio de San José de Las Longueras, muy cerca del domicilio del fallecido, en Gran Canaria.

Las primeras detenciones se produjeron en menos de 48 horas y llevaron a prisión provisional a dos sicarios identificados como A. C. M. y C. F. C. B., señalados como autores materiales de los disparos y responsables de la logística operativa, respectivamente. Aun así, la UDEV de Telde mantuvo la investigación, convencida de que la ejecución del ataque requería una estructura más amplia. Fue entonces cuando las pesquisas permitieron reconstruir los desplazamientos de otros implicados en fechas previas al crimen y situar a ambos en tareas que los agentes describen como “esenciales” para sostener el plan criminal.

El tercer arresto se produjo el 7 de agosto en Andújar y recayó sobre B. A. F. R., quien habría viajado a la isla días antes para gestionar el alojamiento de los sicarios, asumir determinados gastos y coordinar envíos de dinero. Según los investigadores, “su actividad previa permitió sostener la operación en Gran Canaria”.

El cuarto implicado, D. F. P. N., fue localizado el 11 de noviembre en Umbrete tras un dispositivo conjunto con el Grupo de Homicidios de Sevilla y su papel habría consistido en vigilar los movimientos de la víctima y reforzar el apoyo logístico del grupo, quedando acreditada su participación en los preparativos.

Ambos fueron puestos a disposición judicial, el primero el 8 de agosto y el segundo el 13 de noviembre, fechas en las que se decretó para los dos su ingreso en prisión provisional.