Un cayuco con 53 inmigrantes llega por sus propios medios a El Hierro

Un cayuco con53 personas a bordo entró por su cuenta durante la tarde de este jueves en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, según informó el 112 Canarias. Tras el desembarco, equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja realizaron la valoración sanitaria en el punto de atraque, con un derivado al hospital por una patología leve.

Los servicios de emergencia activados a pie de muelle realizaron un triaje inicial, suministraron hidratación y comprobaron constantes antes de autorizar el traslado de uno de los viajeros al hospital insular. El resto quedó bajo observación y seguimiento asistencial estándar para este tipo de llegadas.