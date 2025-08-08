Unos padres son detenidos tras atrincherarse con cuchillos en Fuerteventura y usar a su bebé como escudo humano

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 30 de julio a una pareja en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, tras haberse encerrado en su vivienda armados con cuchillos y utilizar a su hijo recién nacido como escudo humano. La intervención, que duró aproximadamente tres horas, concluyó con el arresto de ambos progenitores y el rescate del bebé en aparente buen estado de salud.

Todo comenzó cuando varias patrullas se desplazaron al domicilio alertadas por una supuesta discusión violenta entre los miembros de la pareja. Al llegar, los agentes identificaron a un hombre de 29 años, con varias órdenes judiciales pendientes, entre ellas una de ingreso inmediato en prisión, y a una mujer de 38 años, ambos con antecedentes policiales.

Ante la presencia policial, los sospechosos se encerraron en la vivienda, empuñaron varias armas blancas de gran tamaño y amenazaron con causar daño al bebé si los agentes accedían al interior. Esta actitud desencadenó la activación de un operativo especial que incluyó a unidades especializadas y a un negociador de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Gracias a la mediación y a un trabajo coordinado, los agentes lograron crear un ambiente de confianza que permitió que la pareja depusiera su actitud y saliera del inmueble voluntariamente, entregando al bebé a las autoridades. El recién nacido fue trasladado de inmediato a un centro de protección, debido a las condiciones insalubres de la vivienda y a la aparente presencia de sustancias estupefacientes.

Una vez concluidas las diligencias, el hombre fue enviado a prisión por orden judicial, mientras que la mujer quedó en libertad con cargos.