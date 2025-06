El curioso halago que usan en Canarias y que no tiene sentido en la Península

El dialecto canario, apreciado por muchos y despreciado por otros tantos, es mucho más que una simple variante del español. Se trata de una expresión viva de la identidad cultural del archipiélago, utilizada por los cerca de dos millones de habitantes de las Islas. Su particular entonación, vocabulario y giros lingüísticos son el resultado de siglos de mestizaje, historia y contacto entre culturas.

Esta modalidad del español mantiene una estrecha relación con el habla andaluza, especialmente con la variedad de Andalucía occidental -provincias como Sevilla, Cádiz y Huelva-. Rasgos fonéticos como el seseo, el uso del pronombre "ustedes" en lugar de "vosotros", y una pronunciación relajada y melodiosa caracterizan el habla cotidiana de los canarios.

Dentro de este dialecto canario hay una expresión que resume el sentir colectivo del lenguaje isleño es: “Eres un puntal”. Este elogio, que denota aprecio, reconocimiento y admiración por la ayuda o valía de una persona, forma parte del repertorio emocional del habla canaria. En el uso popular, no es raro escuchar frases como: “Fulanito es un puntal, me ayudó sin pedírselo”, donde “fulanito” se utiliza para referirse a alguien cuyo nombre se desconoce o no se menciona.

Origen del habla canaria

El dialecto canario hunde sus raíces en el proceso de colonización que vivieron las Islas entre los siglos XV y XVI. La llegada de colonos de diversas partes de la Península; principalmente andaluces, pero también extremeños y portugueses, marcó el inicio de una rica fusión lingüística. En aquella época, el andaluz ya presentaba diferencias notables respecto al castellano del centro-norte, lo que propició la prevalencia de sus particularidades en las Islas.

La herencia lingüística canaria también recoge múltiples aportes. Entre ellos, destacan los portuguesismos, que aún se perciben en el lenguaje coloquial, así como palabras de origen guanche (la lengua aborigen de los antiguos pobladores de las Islas) que han sobrevivido en el habla común y en nombres geográficos.

Además, las históricas conexiones entre Canarias y América Latina, motivadas por la emigración y los intercambios comerciales, han favorecido un flujo constante de vocablos entre ambos lados del Atlántico. A ello se suman los anglicismos, fruto de la intensa actividad comercial con potencias británicas durante los siglos XIX y XX, y algunos arabismos procedentes de la cercanía geográfica con el norte de África.