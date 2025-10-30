Llegan a Lanzarote dos cayucos con 112 inmigrantes a bordo

En la madrugada de este jueves, el centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas se movilizó para coordinar el rescate de dos pateras cerca de Lanzarote, llevando a bordo a un total de 112 inmigrantes. Todos los rescatados llegaron al puerto de Arrecife, donde pisaron tierra firme a las seis de la mañana.

La primera intervención tuvo lugar a unas 14 millas náuticas al este de Arrecife, cuando la guardamar Polimnia dio con una patera con 56 personas a bordo, entre ellas, 53 hombres y tres mujeres. Tras el rescate, se les brindó atención a bordo mientras se buscaba la segunda embarcación, que no tardó en aparecer.

En la segunda operación, la misma unidad marítima encontró la otra barquilla a unas 20 millas al sureste de la isla. En esta viajaban otras 56 personas, incluyendo cuatro mujeres y dos personas más de las que no se dieron detalles. Una vez completados ambos rescates, la Polimnia puso proa directa hacia el muelle de Arrecife.

Ya en tierra, los equipos de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario se encargaron de atender a los rescatados, que en líneas generales gozaban de buena salud. Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de los trámites de identificación y del traslado a las instalaciones preparadas para su acogida provisional.