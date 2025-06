Donde el 'low cost' no arranca: la capital que prefiere pagar más por repostar

Las gasolineras 'low cost' han llegado para quedarse. Es más, su proliferación es evidente, estableciéndose como las estaciones de carga de combustible más usadas por un gran número de conductores, y más, cuando el precio del combustible no hace más que incrementar.

Con el actual contexto económico, cualquier medida que nos permita ahorrar algo de dinero, aunque sea unos cuantos euros, es bienvenido. Sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria (24%), Oviedo (26%) y Badajoz (26%) son las capitales de provincia donde la inclinación hacia el uso de gasolineras 'low cost' es notablemente inferior, según los últimos datos del Foro de Movilidad de Alphabet.

¿Qué porcentaje de españoles repostan en una gasolinera lowcost?

El estudio revela que casi cuatro de cada diez (un 36%) de los españoles eligen gasolineras 'low cost' a la hora de repostar sus vehículos en comparativa con otros proveedores más consolidados. Asimismo, el informe revela que si bien un 45% de los encuestados sigue optando por estaciones de servicio de marcas conocidas y un 19% de los conductores utiliza ambos tipos de gasolineras, su elección depende de la diferencia de costes y de la accesibilidad en el momento del repostaje.

Los conductores entre 35 y 54 años, los más sensibles al precio

Aunque la media nacional de conductores que usan gasolineras de bajo precio es del 36%, los conductores entre 35 y 54 años son los más reticentes a las subidas del precio en los combustibles.

En concreto, el 38% de los conductores entre las edades de 35 y 44 años y el 39% de los usuarios de 45 a 54 años priorizan más el precio.

A nivel regional

A nivel regional, ciudades como Logroño y Pamplona (47%) muestran su inclinación hacia las gasolineras 'low cost' superando la media nacional.

¿Por qué los combustibles son más baratos?

El combustible que se vende en España llega desde las mismas refinerías, con un tratamiento exactamente idéntico. Por lo tanto, en este punto, el combustible es exactamente el mismo. Sin embargo, sí hay cambios cuando se cargan los camiones cisterna, porque se añaden aditivitos.

La principal diferencia entre los combustibles de toda la vida y las marcas blancas son los aditivos que cada una de ellas añade a la gasolina o al diésel. El combustible en sí es idéntico, pero hay una serie de químicos que algunas marcas añaden al combustible para conseguir mantener los conductos limpios, aumentar la eficacia de la combustión o mejorar la inyección.

Por ejemplo, grandes marcas como Cepsa o Repsol incorporan sus propios aditivos al combustible para optimizar la eficiencia y ayudar a prolongar la vida del motor -o eso dicen-. Las marcas “low cost”, en gran medida, no lo hacen y ofrecen a sus clientes un combustible de buena calidad, que cumple todos los estándares de calidad, pero "sin extras".

A esto hay que añadir que siempre el mantenimiento de una gasolinera 'low cost' será mucho menor. Normalmente no hay personal, ni tienda, ni más servicios. Vas, repostas, y si te he visto no he acuerdo.

El aumento del precio del carburante, una "preocupación constante"

El aumento de los precios del carburante se ha convertido en una "constante preocupación" para los conductores españoles, según Alphabet. Esta tendencia, ya presente incluso antes de los conflictos geopolíticos, se ve ahora acentuada por factores recientes como el incremento del precio del petróleo tras las tensiones en Oriente Medio.