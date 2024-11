Estas son las nuevas ayudas a las que podrán acceder los autónomos en Canarias

Canarias ha presentado un nuevo conjunto de ayudas para autónomos con el propósito de realizar avances en este grupo. El fin de este plan es fomentar la creación de empleo en las islas y promover la conciliación familiar.

En concreto, se trata de dos iniciativas promovidas por la Consejería de Economía, Autónomos e Industria, encabezada por Manuel Domínguez, y que están dirigidas a dos áreas clave: la conciliación de la vida laboral y familiar para todos aquellos autónomos que tengan hijos o dependientes a su cargo, así como la integración laboral de personas que superen los 52 años de edad.

¿En qué consisten las nuevas iniciativas?

Por ello, el Ejecutivo regional ha lanzado un nuevo programa de ayudas destinado a autónomos que tienen a su cargo menores o personas dependientes. Así, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, permite a estos autónomos contratar a personal para ayudar en el cuidado de sus hijos o dependientes.

Asimismo, el Gobierno canario también está desarrollando un programa de ayudas para autónomos que contraten como primer empleado a personas mayores de 52 años de edad. El propósito es facilitar la inclusión de este grupo en el mercado laboral y disminuir las barreras que enfrentan para acceder a un empleo.

Para la ayuda a autónomos con hijos o dependientes a su cargo, el Gobierno de Canarias cubrirá una parte del salario de la persona que se encargue de asistir en el cuidado de estos familiares.

En cuanto a la medida para fomentar la contratación de personas mayores de 52 años, el Ejecutivo autonómico ha señalado que se encargará de una parte del costo de la Seguridad Social derivado de la contratación de un nuevo empleado.

Un proyecto que, en palabras del vicepresidente del Ejecutivo regional, es "vital" para aquellos autónomos que, al contratar a una persona adicional, se arriesgan a no llegar a fin de mes, pero que, el no hacerlo, supone "no crecer y no mirar al frente". Por esta razón, el Gobierno quiere "ayudar a la contratación de ese primer empleado".

Reducir la burocracia

Por otro lado, también se pondrá en marcha otra iniciativa para apoyar a los empresarios canarios que incluye una asignación presupuestaria de 400.000 euros para 2025, destinada a quienes "desean emprender y profundizar en una actividad económica más consolidada".

De esta forma, el Gobierno busca reafirmar su compromiso decidido con la reducción de la burocracia para las empresas, uno de sus objetivos prioritarios desde el inicio de la legislatura.

Domínguez expresó su satisfacción por la creación de la Dirección General de Autónomos dentro de su Consejería, destacando como primera medida en 2024 la implantación de la cuota cero para quienes comenzaron como autónomos este año. Un "éxito" de iniciativa, tal y como la calificó el propio consejero , mencionando que se han recibido más de 5.000 solicitudes y se ha respondido al 80% de ellas hasta la fecha.

Según explicó Domínguez, "la Administración tiene que ayudar a quien genera la mejor política social, que no es otra que la creación de la conservación de puestos de trabajo y son ustedes, la empresa canaria, los empresarios canarios, esos valientes que han apostado en determinados momentos por el desarrollo de nuestra tierra".

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, destacó que este evento permite "poner en valor" el esfuerzo de los empresarios y empresarias de Canarias al "emprender" en el territorio. Señaló que son las empresas las que, al generar riqueza y empleo, impulsan el crecimiento de proveedores y otras compañías y, a través de sus impuestos, "ayudan a sostener el sistema social de Canarias".

También enfatizó que es común que algunas administraciones "no respeten el diálogo con las empresas", al legislar sin tenerlas en cuenta. A su juicio, la legislación debe facilitar el éxito empresarial, inspirando a jóvenes emprendedores a "creer" en su capacidad de crear negocios prósperos que impulsen la generación de riqueza y empleo.

Tal y como señaló, aunque la CCE mantiene un diálogo fluido con el Ejecutivo, existen otras administraciones con las que están mucho más distanciados y cuyas políticas incrementan los costes laborales y dificultan la actividad empresarial.