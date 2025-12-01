Este es el restaurante preferido de Susanna Griso en Canarias

La presentadora Susanna Griso, rostro habitual de las mañanas en Antena 3 al frente de Espejo público, volvió a dejar claro en su última visita a Gran Canaria que el Archipiélago es algo más que un simple destino de trabajo y, dentro de esa relación cercana con las Islas, hay una parada que se repite cada vez que su agenda se lo permite, el restaurante El Senador, a pie de arena en Maspalomas, se ha convertido en el lugar donde la periodista suele poner el punto y aparte a sus jornadas en este territorio insular.

La comunicadora viajó a Gran Canaria para participar en el Foro CANARIAS7, un encuentro en el que analizó la polarización política y el papel de los informativos en este clima crispado, aunque al terminar los compromisos profesionales miró hacia el sur, puso rumbo al Faro de Maspalomas y acabó sentada en una mesa que conoce bien, con las dunas al fondo y el océano a pocos metros.

Su escapada al sur no quedó en un simple plan entre amigos porque quiso compartirla con sus seguidores y publicó una imagen en redes sociales con un mensaje breve en el que hablaba de ganas de mar y de repetir experiencia, además añadió un enlace directo a El Senador que funcionó como recomendación en toda regla para miles de usuarios que tomaron nota del sitio para futuras escapadas al sur de Gran Canaria.

El Senador, un rincón único a pie de océano

El Senador ocupa una posición única sobre la arena con el faro a un lado, las dunas al otro y el sonido constante de las olas, el comedor se abre en una gran terraza luminosa que convierte cada comida en una escena muy reconocible del sur grancanario, mesas casi sobre la playa, turistas y residentes mezclados y ese ambiente de chiringuito cuidado que engancha a quien llega.

Además, el espacio ha ido adoptando un aire de casa de playa pensada para pasar el día completo con una zona de restaurante más clásica, un área de bar para picar algo y espacios al aire libre, de esta forma el cliente puede llegar a mediodía, pedir un primer aperitivo frente al mar y acabar viendo la puesta de sol sin necesidad de moverse de la misma esquina de Maspalomas.

¿Qué manda en la cocina?

En cocina mandan el pescado y el marisco con una carta que reinterpreta la cocina de playa de toda la vida sin perder el sabor que espera quien se sienta frente al Atlántico, los arroces se han convertido en uno de los reclamos del local con versiones caldosas y secas elaboradas con fondos propios y tiempos de fuego muy medidos a los que se suman piezas de atún rojo tratadas con mucho mimo, pescados del día hechos a la plancha o al horno y una batería de raciones para compartir que invita a llenar el centro de la mesa y a ir probando de todo.

Junto a esa propuesta marinera aparecen guiños constantes al recetario canario con papas arrugadas y mojo como imprescindible de cada servicio, una selección de quesos elaborados en distintas islas y una parte dulce que recupera sabores muy reconocibles del archipiélago mediante postres de elaboración propia, todo ello acompañado por una carta de vinos en la que ganan peso las etiquetas de origen volcánico, esos blancos tensos y minerales que se han convertido en el aliado perfecto para el pescado en los restaurantes de costa.