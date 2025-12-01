Fuga temeraria en Tenerife con un coche robado que acaba con un menor detenido y tres personas heridas

Un joven de 16 años ha sido detenido en Santa Cruz de Tenerife después de una prolongada persecución que se desarrolló durante la tarde de este domingo y que terminó con tres personas lesionadas, dos de ellas integrantes de la Policía Local, además de un conductor de 65 años. El turismo en el que viajaba el menor figura como sustraído desde finales de noviembre y, según las primeras averiguaciones, habría sido utilizado para trasladar drogas.

El incidente se inició alrededor de las 15.15 horas, cuando una patrulla que circulaba por la avenida Tres de Mayo observó cómo el conductor de un Skoda Fabia gris ignoraba una señal de ceda el paso e irrumpía en la avenida La Salle. En ese momento, el automóvil impactó contra otro turismo que se desplazaba por la vía con prioridad.

Tras el golpe, el coche afectado terminó contra un muro cercano y su conductor, un hombre de 65 años, tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario. Fuentes municipales señalan que, aunque las lesiones no revisten gravedad extrema, sí requirieron asistencia médica inmediata.

Ante esta primera colisión, los funcionarios intentaron detener al conductor infractor y al resto de ocupantes del vehículo. Le dieron señales claras para que se detuviera, pero el conductor decidió continuar la marcha y comenzó así una persecución por diferentes calles de la capital.

Carrera a gran velocidad por el centro de la ciudad

A partir de ese momento, el Skoda emprendió la huida desde la avenida La Salle y avanzó a gran velocidad por la calle Galcerán. El recorrido continuó por un tramo de Méndez Núñez, la calle 25 de Julio y las Ramblas de Santa Cruz en sentido salida de la ciudad, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.

El itinerario siguió por la avenida Asuncionistas y Reyes Católicos hasta llegar al cruce con la calle Unamuno. En ese punto, de manera repentina, el turismo comenzó a circular en sentido contrario, una maniobra que aumentó el peligro y obligó a los agentes a extremar precauciones para tratar de frenar la fuga sin incrementar el riesgo para terceros.

En ese mismo cruce, uno de los radiopatrullas que seguía de cerca al vehículo huido terminó colisionando contra una instalación semafórica. Como consecuencia de ese impacto, dos agentes resultaron heridos de carácter leve, aunque pudieron ser atendidos sin que su vida corriera peligro.

Nuevos choques y daños materiales antes de la huida a pie

La persecución continuó por la avenida Madrid hasta enlazar con la avenida Benito Pérez Armas. En esta última zona, la densidad del tráfico era elevada en ese momento, lo que dificultó las maniobras de los infractores. Durante ese tramo, el coche implicado colisionó contra otros tres turismos particulares. En estos últimos accidentes únicamente se registraron daños materiales en los automóviles afectados, sin constancia de nuevos heridos. Pese a ello, el balance global de la tarde deja un rastro de varios vehículos dañados, un semáforo inutilizado y un conductor hospitalizado, además de los dos policías lesionados.

Finalmente, ya en la calle Comodoro Rolín, el coche dejó de avanzar, bien por los daños sufridos o por la imposibilidad de seguir esquivando el tráfico. En ese instante, los cuatro ocupantes abandonaron el interior del turismo y emprendieron la huida a pie por la zona.

Motoristas de la Policía Local consiguieron alcanzar a uno de ellos, el joven de 16 años que ha sido arrestado. El resto de ocupantes se dio a la fuga y su identificación se mantiene como una de las prioridades de la investigación abierta.

El menor detenido fue trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de las diligencias pertinentes. El caso ha quedado ahora a la espera de las decisiones que adopte la autoridad judicial y de las medidas que correspondan por tratarse de una persona menor de edad.