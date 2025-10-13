Fallece un motorista tras chocar contra un muro en un circuito deportivo en Tenerife

Un motorista, de 51 años, ha fallecido ayer domingo tras impactar contra un muro en un circuito deportivo en Arona (Tenerife),según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:18 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado a su llegada al lugar del incidente, pero sólo pudo confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, efectivos policiales se encargan de las diligencias correspondientes.