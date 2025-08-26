Fallece una mujer tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en Fuerteventura

Una mujer ha fallecido este martes después de que haya sido sacada del mar en parada cardiorrespiratoria y no se pudiera revertir la situación en una playa del municipio de Antigua, en Fuerteventura, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió sobre las 13:15 horas, y en ella se alertaba de que una mujer había sido rescatada del mar en la playa de Caleta de Fuste, y que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, siendo atendida en ese momento por el socorrista del arenal majorero.

El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado al lugar continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.

En el suceso también han intervenido efectivos de Emergencias de Fuerteventura, la Policía Local y la Guardia Civil, que se encargó de instruir las diligencias correspondientes.