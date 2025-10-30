El IGN registra tres terremotos en Canarias en menos de cuatro horas con epicentro en el mismo municipio

El municipio de Agaete, en Gran Canaria, ha registrado en las últimas cuatro horas tres movimientos sísmicos que se dejaron notar en diversos núcleos poblacionales. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, la serie comenzó de noche y mantuvo en vilo a los vecinos.

El primer temblor irrumpió a la 1.19 de la madrugada y alcanzó 2,9 MbLg. El hipocentro se localizó a unos siete kilómetros de profundidad, mientras la intensidad percibida se situó entre III y IV en la escala macrosísmica. El sacudón se sintió de forma clara en varios barrios de Agaete y también llegó a notarse en zonas de Gáldar, Tejeda, La Aldea de San Nicolás y Vega de San Mateo, lo que evidencia una propagación apreciable pese a su carácter moderado.

Tras una media hora de relativa calma llegó el segundo episodio. A las 1.50 se registró un nuevo movimiento, de menor energía, con magnitud 2,3 MbLg y una profundidad similar, en torno a siete kilómetros. La intensidad máxima observada alcanzó el grado III, suficiente para que numerosos residentes percibieran vibraciones y ruidos leves en viviendas y calles, sobre todo en áreas de Agaete y Gáldar.

La secuencia se cerró a las 4.50 con un tercer evento. En esta ocasión la magnitud fue de 1,7 MbLg y el foco se situó a cinco kilómetros bajo la superficie. El efecto en superficie resultó más contenido, con intensidad II y un ámbito de percepción reducido, principalmente en la zona de San Pedro, dentro del término municipal de Agaete.