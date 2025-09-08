Jóvenes y recién llegados, atrapados: compartir piso en Canarias ya no garantiza ahorro

Encontrar habitación en Canarias se ha vuelto una carrera de fondo. En los últimos cinco años, el precio de compartir vivienda en las Islas se ha disparado un 54,1%, un ritmo que consolida este formato como “tabla de salvación” para quienes no pueden asumir un piso completo, pero cada vez menos asequible. Fotocasa detecta, además, un avance interanual del 9,8% en el conjunto del país: de 445 €/mes en julio de 2024 a 488 €/mes por habitación en julio de 2025.

El aumento coloca a Canarias como quinto mayor incremento autonómico de la serie quinquenal, solo por detrás de País Vasco (66,5%), Comunitat Valenciana (60,6%), Cataluña (56,6%) y Madrid (54,3%). La foto que dibuja el informe es clara, y es que el alquiler tradicional sigue tensionado y la habitación se convierte en la puerta de entrada para estudiantes, recién llegados y jóvenes trabajadores que buscan reducir coste. Eso sí, siempre que encuentren oferta.

Qué pasa fuera

Mientras Canarias escala posiciones, cuatro comunidades ya superan los 500 €/mes por habitación: Cataluña (618 €), Madrid (585 €), País Vasco (583 €) y Baleares (558 €). En el extremo opuesto siguen Extremadura (251 €), Castilla-La Mancha (289 €), Murcia (314 €) o Castilla y León (318 €).



En mercado urbano, el termómetro sube otro grado: Barcelona ya no tiene oferta por debajo de 500 €, y en Madrid hay barrios que rebasan los 600 €. Por municipios, los precios más altos se concentran en Sant Cugat del Vallès (708 €), Bilbao (646 €), Barcelona (643 €), Madrid (604 €) y Palma (574 €).

La velocidad del último año

En términos interanuales, las mayores subidas se han observado en Castilla y León (13,5%), La Rioja (12,6%) y Madrid (10,2%). Solo Asturias (-0,8%) y Navarra (-6,1%) bajan el ritmo. Por ciudades, 39 de 49 encarecen el precio medio y nueve lo hacen por encima del 10% (con picos como Castellón de la Plana, +21,9%, o Jaén, +18,3%).