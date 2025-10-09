Acceso

Una madre y su hijo, tras el mostrador del "supermercado de la droga" en Gran Canaria

A los arrestados se les atribuyen de forma provisional delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid durante la detención
Jorge Siverio
Santa Cruz de Tenerife
Última actualización:

El barrio de Jinámar, en Gran Canaria, vuele a ser escenario de un episodio relacionado con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias que se ha saldado con la detención de dos personas - madre e hijo-. El operativo se activó tras una denuncia ciudadana que alertaba del incesante ir y venir de compradores en una vivienda utilizada como "narcopiso".

Según la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la comunicación inicial hablaba de comercio y consumo de medicamentos y estupefacientes en un domicilio concreto. Con esas pistas, los agentes establecieron vigilancias discretas, confirmaron el trasiego y reunieron indicios suficientes para solicitar la entrada y registro del inmueble.

La intervención culminó con la incautación de 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack, 4.409 comprimidoshipnóticos y sedantes, y 5.710 euros en metálico. El material intervenido refuerza la hipótesis policial de que el piso funcionaba como punto activo de abastecimiento para consumidores de la zona y alrededores.

A los arrestados se les atribuyen de forma provisional delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. La investigación patrimonial busca clarificar el origen del dinero localizado y el destino de los beneficios, una línea habitual en procedimientos de microtráfico con caja diaria.

Concluidas las diligencias, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Será el juzgado quien determine medidas cautelares y, en su caso, próximas actuaciones.

