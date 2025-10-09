Intentando escapar de las llamas: la razón por la que un joven de 23 años murió al caer de un cuarto piso de un hotel en Tenerife

El trágico fallecimiento de un joven de 23 años en un hotel del norte de Tenerife ocurrió mientras intentaba huir de un incendio que se había desatado en el edificio. Según fuentes de emergencia, el joven se precipitó desde el cuarto piso en un aparente intento desesperado por escapar de las llamas que se propagaban en una de las habitaciones del establecimiento.

El incendio, reportado a las 21:01 horas por el centro de coordinación CECOES 1-1-2, movilizó a bomberos, policías y servicios sanitarios. Durante la intervención, los equipos comunicaron la caída de una persona desde un balcón, y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó su fallecimiento en el lugar, debido a lesiones incompatibles con la vida.

Aunque la investigación sigue en curso, las autoridades trabajan con la hipótesis de que el joven saltó en un intento de salvarse del fuego, lo que explicaría la precipitación desde gran altura. La Policía Nacional ha iniciado las diligencias para esclarecer si hubo otros factores que contribuyeran al desenlace.

El incendio fue controlado por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, que logró extinguir las llamas y ventilar el edificio. No se reportaron más víctimas, pero el suceso ha generado conmoción entre los huéspedes y el personal del hotel.