Muere un hombre de 85 años tras caer al mar en la playa de San Marcos, en Tenerife

Un hombre de85 añosperdió la vida este jueves después de precipitarse desde una zona de rocas en la playa de San Marcos, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos. El Cecoes 1-1-2 recibió la alerta a las 14:04 horas y activó un operativo con Bomberos de Tenerife, Salvamento Marítimo, SUC y GES.

Las primeras unidades en llegar fueron los bomberos, que localizaron al afectado en el agua; pero fue un helicóptero de Salvamento Marítimo el que lo izó a bordo y lo trasladó con urgencia hasta la helisuperficie del GES en La Guancha. El varón estaba en parada cardiorrespiratoria y el SUC, a pesar de aplicar las maniobras básicas y avanzadas de RCP, no tuvieron éxito y se confirmó el fallecimiento del varón en el lugar.

La Guardia Civil instruyó las actuaciones para esclarecer las circunstancias.