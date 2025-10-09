Ucrania ordena la evacuación de familias con niños en la zona de Kramatorsk

Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación inmediata de niños en varios barrios de la ciudad de Kramatorsk, ubicada en la región oriental de Donetsk, debido al incremento de los bombardeos rusos en zonas residenciales. La medida, anunciada este jueves, responde a una intensificación de los ataques que ha puesto en riesgo directo a la población civil, especialmente a los menores.

“Debido al deterioro de la seguridad en algunas zonas de la comunidad urbana de Kramatorsk, se ha anunciado la evacuación obligatoria de familias con niños”, informó el ayuntamiento en Telegram. Esta medida “inmediata” también se aplica a dos pueblos vecinos, según la misma fuente.

El Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados ha identificado los barrios más expuestos y ha iniciado un operativo de evacuación que incluye transporte seguro, alojamiento temporal y asistencia psicológica para las familias afectadas. Las autoridades locales han instado a los padres a colaborar con las medidas de protección, subrayando que la evacuación es obligatoria en las zonas designadas.

Kramatorsk, que ha sido blanco de múltiples ataques desde el inicio de la invasión rusa en 2022, se encuentra a menos de 30 kilómetros del frente de batalla. En los últimos días, los bombardeos han alcanzado áreas habitadas, provocando daños en infraestructuras civiles y aumentando el temor entre la población. La decisión de evacuar a los menores busca prevenir tragedias como las ocurridas en otras ciudades del Donbás, donde niños han resultado heridos o muertos por fuego de artillería.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia de protección civil impulsada por el gobierno ucraniano, que incluye la reubicación de grupos vulnerables, el refuerzo de refugios antiaéreos y la coordinación con organizaciones humanitarias. El Ministerio ha señalado que el objetivo es garantizar la seguridad de los menores mientras se mantenga el riesgo elevado en la zona. Organismos como UNICEF han reiterado la necesidad de proteger a los niños en contextos de conflicto armado y han ofrecido apoyo logístico y psicológico para las familias desplazadas.