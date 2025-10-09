Putin admite el derribo de un avión de pasajeros en Kazajistán durante una operación militar

Un trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2024 ha sido finalmente reconocido por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien admitió que las fuerzas de defensa aérea de su país derribaron un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines en plena operación militar. El incidente, que dejó 38 muertos y 29 sobrevivientes, tuvo lugar mientras la aeronave volaba de Bakú a Grozni, capital de Chechenia.

Putin hizo pública esta declaración durante una reunión con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev en Dusambé, Tayikistán, en el marco de una cumbre de exrepúblicas soviéticas. El mandatario ruso calificó el hecho como un "trágico incidente" y ofreció disculpas a su homólogo, aunque Aliyev respondió con dureza, acusando a Moscú de intentar encubrir el suceso.

Según los informes, el avión presentó problemas de combustible poco después del despegue, lo que obligó a la tripulación a realizar varios descensos y maniobras de emergencia. Debido a la presencia de drones de combate ucranianos en la zona de Grozni, el aeropuerto fue cerrado, impidiendo el aterrizaje. La tripulación intentó entonces dirigirse al oeste de Kazajistán, pero fue alcanzada por un proyectil antes de lograrlo.

Este no es el primer caso en el que Rusia se ve implicada en un derribo aéreo. En 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue abatido sobre el este de Ucrania por un misil ruso Buk, causando la muerte de 298 personas, incluidos 80 niños. Aunque Putin ha negado cualquier implicación directa, las investigaciones internacionales apuntan a una operación militar rusa, calificando el hecho como un "crimen de Estado".