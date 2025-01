El Tenerife y las incógnitas marroquíes: el club aclara la polémica

Durante las últimas semanas, el Club Deportivo Tenerife se ha visto envuelto en rumores sobre una posible venta al rey de Marruecos, Mohamed VI, que siempre se ha mostrado interesado por la entidad. Los hechos han cobrado impulso desde que se difundieran imágenes del empresario Rayco García, actual consejero y futuro presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife, junto al luchador de artes marciales marroquí y asesor del rey alauita, Abu Azaitar, en una reunión con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Este suceso ha generado aún más inquietud entre los aficionados y accionistas minoritarios del equipo tinerfeño. Sin embargo, desde el Club Deportivo Tenerife han mostrado su "rechazo absoluto" a esa idea, calificando las especulaciones de "sin fundamento" y restando credibilidad a cualquier vinculación con intereses externos: "No hay nada de nada", apuntan diversas fuentes consultadas por La Razón, que a la vez señalan que la visita del luchador se debió a un encuentro entre deportistas de artes marciales en el sur de la isla.

Las dudas dentro del club sobre el lugar de donde salen las filtraciones no señalan a ningún nombre en concreto -como indicaron varios medios nacionales e insulares- pero sí apuntan a una campaña interesada para desprestigiar la figura de Rayco García, actual consejero y futuro presidente de la entidad y líder del proyecto deportivo. "Rayco García apostó por el Tenerife y continuará haciéndolo en los próximos años. No hay ninguna intención de que eso cambie", indican dichas fuentes, a la vez que subrayan de manera tajante que "no existe ningún plan para vender la entidad" a intereses marroquíes, "ni a ninguna otra parte".

Este tipo de tensiones internas no son ajenas al CD Tenerife, donde las luchas de poder han sido una constante en los últimos años, algo que tampoco ha favorecido a la entidad en lo deportivo. En este contexto, el calendario marca una fecha clave para el club: la junta de accionistas solicitada por el propio José Miguel Garrido, con el objetivo de recuperar el control de la Sociedad Anónima Deportiva, que se celebrará el 20 de febrero.

La presencia de Abu Azaitar en la reunión ha sido suficiente para que algunos medios vinculen rápidamente el encuentro con Marruecos, un país que en los últimos años ha mostrado un creciente interés por ampliar su influencia en el ámbito deportivo, convirtiéndose además en los anfitriones del Mundial 2030, junto a España y Portugal. Por el momento, el presunto interés del reino alauita sigue siendo solo una especulación, alimentada por filtraciones que han captado la atención de los medios.

Lleva meses la entidad siendo el centro de atención y no por los buenos resultados deportivos para desgracia de los aficionados, que demandan respuestas y otro enfoque por parte del club.