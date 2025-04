El PSOE reprocha a Feijóo que "48 horas después" no haya condenado el "atentado" contra su sede de Cantabria

El PSOE ha reprochado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "48 horas después" del "atentado" contra la sede socialista de Cantabria, no haya condenado el suceso: "No tiene la altura política necesaria".

"Feijóo nos está mostrando su verdadera cara cuando no tiene la altura política necesaria para condenar este atentado, ni ha dicho una sola palabra de las decenas y decenas de ataques que los socialistas llevamos sufriendo desde hace año y medio", ha declarado la formación socialista en un comunicado, recogido por Europa Press.

Así se ha expresado el grupo político después de que este viernes un individuo encapuchado lanzase explosivos caseros dentro de botellas de plástico en el interior de la sede cántabra, durante un acto sobre Memoria Democrática en el que participaba su secretario general, Pedro Casares.

Desde la formación trasladaron que 70 personas tuvieron que "sufrir como un encapuchado lanzaba dos botellas preparadas con un explosivo casero" y que fue "la valentía de una afiliada", quien "con sus propias manos, logró tirar a la calle las botellas que hicieron explosión en la vía pública", evitando así "males mayores".

En este sentido, y dos días después, los socialistas han calificado el suceso como "un atentado contra el PSOE que no ha merecido la condena de Alberto Núñez Feijóo ni del PP a nivel nacional", criticando que los 'populares' "tampoco se han puesto en contacto con el PSOE por otros cauces para condenar los hechos".

"Nos preguntamos qué clase de persona aspira a ser presidente de este país, o no lo es porque no quiere, si ni siquiera es capaz de emitir un tuit de condena cuando la integridad física de cargos, afiliados y simpatizantes del rival político se ha puesto en peligro", ha esgrimido la formación.

la violencia política no puede prevalecer sobre los demócratas

Con ello, el PSOE ha señalado que "aunque Feijóo no tenga opinión al respecto, para los socialistas el fascismo no tiene sitio en España", alegando que "la violencia política no puede prevalecer sobre los demócratas" y "Feijóo debería tener claro este extremo aunque siga en silencio".

"Desde el PSOE vamos a seguir combatiendo todo el odio que se lanza sobre nosotros desde la derecha y la ultraderecha, política y mediática, gobernando para seguir llevando a España a lo más alto. Tenemos claro que estos actos son la consecuencia de ese odio que se inocula a diario, y que no condenarlos solo hace que se eleven las posibilidades para que se repitan", han sentenciado los socialistas.

Por su parte, los 'populares' han señalado "frente a una información lamentable e impropia" que su líder sí "se interesó sobre el ataque a una sede socialista". Según han informado a Europa Press fuentes populares, Feijóo preguntó por ello "expresamente" al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "durante su viaje a Roma". "El ministro de Justicia dijo desconocer el origen del ataque que ahora el PSOE atribuye a grupos fascistas. Salvo que en Ferraz sepan más que en Moncloa, solo se trata de otra cortina de humo impulsada por los socialistas ante sus complicaciones judiciales, parlamentarias, orgánicas e incluso gubernamentales", han declarado fuentes populares.