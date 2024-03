El alcalde de Toledo no descarta contratar seguridad privada para la Semana Santa tras el conflicto con la Policía Local

El alcalde de Toledo por el Partido Popular, Carlos Velázquez, ha manifestado en declaraciones a medios que su equipo de Gobierno nos descarta contratar seguridad privada para la Semana Santa mientras resuelven el conflicto con la Policía Local.

El conflicto entre ambas instituciones se hizo evidente la semana pasada cuando la prueba de los 10K y la Media Maratón de Toledo tuvo que ser suspendida porque ninguno agente de la Policía Local se había presentado como voluntario para reforzar la seguridad del evento deportivo. En este sentido, el Sindicato de Policía Local (SPL) ha denunciado recientemente que el consistorio toledano no ha abonado ninguna de las guardias realizadas durante el pasado año 2023.

Como señal de protesta, los agentes de la Policía Local de Toledo se han negado a seguir realizando horas extras y permanecen en negociaciones con el Ayuntamiento sobre el cobro de la guardias.

"Lo más importante es que desde el equipo de Gobierno tenemos la máxima voluntad de llegar a un acuerdo y solventar los problemas", ha declarado Velázquez.

Así mismo, Velázquez ha asegurado que el anterior acuerdo firmado "tres días antes de las elecciones" por la exalcaldesa socialista y actual delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón "era ilegal".

"Las prisas no son buenas en general y firmar un acuerdo tan importante, o como pretendían que fuera tan importante, a tres días de las elecciones cuando has estado ocho años gobernando, llama la atención, pues eso tiene sus consecuencias y las consecuencias las estamos teniendo ahora. Los principales perjudicados, la ciudad de Toledo y los propios policías. Hay algunos de ellos a los que les gustaría hacer horas extraordinarias y no van a poder o no quieren hacerlas ahora", ha destacado Velázquez.

El alcalde toledano ha concluido defendiendo a la vicealcaldesa y responsable municipal de Seguridad, Inés Cañizares, del partido Vox, quien asegura que mantiene conversaciones "continuas y fluidas" con los sindicatos "para buscar alternativas viables para poder solventar ese problema".