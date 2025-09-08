Alerta amarilla por tormentas en Albacete: riesgo de lluvias intensas en estos lugares de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha afronta el arranque de la semana con tiempo inestable, especialmente en zonas del este y sureste, donde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes. Este lunes, 8 de septiembre, se ha activado un aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Albacete, concretamente en el campo de Hellín y el corredor de Almansa, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones intensas en algunos puntos.

El cielo se presenta nuboso o con intervalos nubosos durante buena parte del día, aunque tenderá a abrirse con el paso de las horas, especialmente en el sureste, donde al final del día predominarán los cielos poco nubosos. En el resto de la región se alternarán nubes altas con claros dispersos.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en el sureste de Cuenca y el este de Albacete, mientras que descenderán de forma moderada en el resto de la comunidad. Las máximas, por su parte, bajarán en el sur de Cuenca y el norte y este de Albacete, manteniéndose con pocos cambios en el resto del territorio.

De esta forma, se esperan mínimas de 16 grados en Guadalajara, 20 en Albacete y 17 en las demás provincias, mientras que las máximas alcanzarán los 32 grados en Albacete, 31 en Ciudad Real, 30 en Toledo y apenas 18 grados en las capitales de Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo de dirección variable, predominando la componente suroeste durante las horas centrales.

De cara a este martes, 9 de septiembre, el panorama meteorológico evolucionará hacia una mayor estabilidad, aunque aún se esperan intervalos nubosos durante buena parte del día. Los cielos se irán despejando hacia la tarde, dejando paso a amplios claros.

No se descartan nieblas matinales dispersas en zonas altas del sistema Central e Ibérico y en el sureste albaceteño, donde podrían repetirse por la tarde. Persisten los chubascos débiles en el sistema Ibérico y puntos del campo de Hellín y corredor de Almansa, aunque serán menos intensos.

Las temperaturas continuarán su d

Dos jornadas protagonizadas por cielos despejados

Dos jornadas marcadas por cielos despejados

escenso, cony máximas que no superarán los 29 grados en Albacete y Toledo, 28 en Ciudad Real y 27 en Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo del oeste, girando a norte al final del día en la mitad septentrional de la comunidad.

La jornada de este miércoles, 10 de septiembre, se consolidará la mejoría con cielos más despejados, salvo en Guadalajara, donde se mantendrán algunas nubes medias y altas durante la jornada.

Se notará un nuevo descenso de temperaturas, especialmente en las mínimas, que podrían caer hasta los 11 grados en Cuenca y 13 en Guadalajara. Las máximas, sin embargo, seguirán siendo agradables: 30 grados en Ciudad Real, 28 en Toledo y entre 26 y 27 grados en el resto de provincias.

Con respecto a este jueves, 11 de septiembre, el sol será el gran protagonista. Se esperan cielos poco nubosos o despejados en toda la región, salvo algunos intervalos de nubes bajas en zonas de montaña del norte y en puntos del oeste de Toledo y Ciudad Real durante las primeras horas.

Las temperaturas comenzarán a subir, marcando el inicio de un nuevo repunte térmico. Las máximas alcanzarán los 31 grados en Toledo y Ciudad Real, 30 en Albacete y Guadalajara, y 29 en Cuenca, mientras que las mínimas se moverán entre los 12 y 16 grados.