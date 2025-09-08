Desalojan a una veintena de vecinos en un bloque de Cuenca tras el hundimiento de un pilar

Un edificio privado de la calle Segóbriga, ubicado en Cuenca capital, ha sido desalojado durante la noche de este domingo tras detectarse daños estructurales que comprometían la seguridad del inmueble.

La intervención de los servicios de emergencia se ha producido después de que varios vecinos alertaran de ruidos inusuales y del hundimiento de un pilar y varios tabiques interiores.

Ante la gravedad de la situación, y tras una primera inspección conjunta entre Policía Local y bomberos, se ordenó la evacuación inmediata de los residentes por precaución. El edificio permanecerá precintado para evitar cualquier riesgo mientras se espera una evaluación técnica más exhaustiva que determine si es habitable o no.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Cuenca, unas 20 personas han tenido que abandonar sus viviendas, entre ellas varios menores. Dos familias, con un total de seis miembros, han requerido alojamiento temporal, siendo reubicadas en hoteles de la ciudad.

El consistorio ha recordado que, hace poco más de un mes, técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo ya visitaron el edificio a petición de la comunidad de propietarios. En ese momento, se les recomendó llevar a cabo un refuerzo estructural, para el que solicitaron y obtuvieron licencia. De hecho, la obra ha sido ejecutada recientemente, según las mismas fuentes.

Este lunes, los técnicos municipales tienen previsto regresar al inmueble para realizar una nueva inspección que permita esclarecer las causas del deterioro detectado y valorar si guarda relación con las actuaciones llevadas a cabo o si se trata de un nuevo problema estructural.

El edificio estará cerrado y sin acceso hasta que se garantice la seguridad de sus ocupantes.