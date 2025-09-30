Buscaban cocaína en un parque de Guadalajara con un bebé robado: acaban detenidos

La Policía Nacional de Guadalajara ha detenido a una mujer y a un hombre como presuntos responsables de la sustracción de un menor y un delito de desobediencia, respectivamente. La pareja fue sorprendida intentando comprar sustancias estupefacientes en un parque de la ciudad, acompañados por el hijo de la mujer, un bebé que ella había sustraído de forma ilegal en Cataluña, donde no tenía la custodia.

Los hechos ocurrieron cuando varios ciudadanos alertaron a la Policía Nacional a través del 091 sobre la presencia de una pareja con un bebé en el parque de La Concordia, quienes preguntaban por lugares para adquirir cocaína. Una patrulla se desplazó rápidamente al lugar y localizó a los sospechosos. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó alejarse con el menor en brazos.

Los agentes le dieron el alto e intentaron identificarlo, pero el hombre alegó que su documentación estaba en casa de un familiar y se ofreció a acompañar a la patrulla para verificarlo. Sin embargo, en el camino emprendió una huida con el bebé en brazos, siendo interceptado poco después por los policías, que en todo momento velaron por la seguridad del menor.

Tras las gestiones oportunas, se confirmó la identidad de ambos, y se comprobó que la mujer tenía una orden de búsqueda emitida por los Mossos d’Esquadra como presunta autora de sustracción de menores, ya que había trasladado al bebé sin custodia legal.

Por estos motivos, ambos fueron arrestados: ella por la sustracción del menor y él por desobediencia a la autoridad. El bebé fue entregado a los servicios sociales, que activaron los protocolos correspondientes para garantizar su protección.