Un padre denuncia que su mujer sustrajo a su bebé de dos años en Madrid

Un hombre ha denunciado en comisaría que su mujer y madre de su único hijo, de 2 años edad y enfermo, se lo llevó hace 18 días de su casa del madrileño barrio de San Blas-Canillejas y nada sabe desde entonces del pequeño.

Según ha explicado a Europa Press Andréi Bugneiru, de origen argentino, la historia comenzó cuando en noviembre su hijo Alejandro fue diagnosticado con el síndrome de Pitt-Hopkings, un síndrome genético que provoca retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual que puede ser moderada a grave, problemas de comportamiento, rasgos faciales distintivos, y problemas respiratorios como episodios hiperventilación y apnea.

Desde entonces, fruto del tratamiento médico y del agotamiento de recursos económicos, la relación entre ambos se fue deteriorando hasta el punto en el que comenzaron fuertes discusiones y peleas con su mujer, Daisy P., que terminó denunciándoles. Sin embargo, los dos juicios rápidos celebrados absolvieron a Andréi. Luego, la pareja se reconcilió y los tres volvieron a vivir juntos en San Blas hasta que el 19 de junio, según Andréi, su mujer le agredió.

De camino a comisaría es cuando Daisy y su hijo desaparecieron sin dar desde entonces señales de vida. "Sólo recibí un mensaje de ella por Whatsapp advirtiéndome de que no les volvería a ver. Les he llamado todos los días sin éxito. Y he hablado con mi cuñada, pero se desentiende", lamenta el padre, que ha acudido a los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid para conocer si por allí había pasado su hijo.

Y es que Alejandro tenía programadas terapias de rehabilitación en un hospital al estar en Atención Temprana. "Solo quiero que solicite ayude y lleve a mi hijo al hospital, ya que no tengo constancia de que lo haya hecho. Solo quiero saber que estar bien y verle", relata a Europa Press el padre, que presentó denuncia por sustracción de menores el día 23 de junio. Teme que su mujer se lo haya llevado a su país de origen, Filipinas, porque en España hasta ahora no tenía ni casa, ni trabajo estable ni familia.

También se ha hecho eco de este caso la asociación SOS Desaparecidos, que ha difundido la imagen del pequeño, que mide 90 centímetros, tiene el pelo castaño y ojos marrones. Daisy tiene 35 años, mide 1,48 metros, tiene el pelo rubio teñido y ojos negros.