Castilla-La Mancha dispuesta a recibir menores migrantes de Canarias si Cataluña y País Vasco no quedan fuera del acuerdo

Clavijo desmiente la exclusión de Cataluña y el País Vasco

no existe ningún acuerdo para fuera a Cataluña y País Vasco fuera del reparto de menas, tal y como aseguraban el Vox. En este sentido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo , ha aclarado que, tal y como aseguraban el Partido Popular

"Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo", ha detallado Clavijo.

C-LM dispuesta a albergar centros de acogida de migrantes si lo paga el Estado

García-Page ha garantizado que "vamos a actuar con buena voluntad, pero finalmente nos interesaría hacernos corresponsables de la estrategia de migración, para que de esa manera no se generen malentendidos, ni haya desconfianza, y se saque del debate político. Sería para mí muy deseable. Este es un asunto que requiere tener altura de miras por todos los partidos y es lo que pediría. Nosotros vamos a intentar ayudar en lo posible. Y, además, al Ministerio ya le hemos anunciado que tenemos una propuesta concreta del crecimiento de centros, con este modelo que les planteaba, obviamente con la financiación que tiene que poner el Estado", ha explicado.

El sistema de acogida es muy costoso

Con relación al actual sistema de acogida de menores migrantes, García-Page ha lamentado que "son muy costosos" porque según argumenta se acogen "de 8 en 8, de 10 en 10, de 20 en 20, para que tengan siempre un crecimiento y un desarrollo armónico, familiar, como establece la legislación europea".

"Desconozco cómo están el resto de las autonomías, pero créanme que muchas no cumplen con este criterio. Y, por consiguiente, desde luego, lo que nosotros no vamos a hacer es cambiar, ya que estamos cumpliendo estrictamente lo que nos dicen las leyes en el modelo de acogimiento", ha zanjado Page sobre este asunto.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este viernes 7 de febrero en Canarias A.Perez Herrera JCCM

Page pide un acuerdo de migración por las buenas con Canarias

se llegó a un acuerdo por las buenas entre las autoridades y ha funcionado" por ello, Page ha afirmado que le gustaría que tanto el que es lo que ha intentado el presidente de Canarias con el propio Gobierno". El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que en el año 2022 "por ello, Page ha afirmado que le gustaría que tanto el PP como el Gobierno de España "votaran la posibilidad de un acuerdo por las buenas,con el propio Gobierno".

Convenio entre C-LM y Canarias

Castilla-La Mancha y Canarias firmán un convenio para compartir herramientas de gestión pública A.Perez Herrera JCCM

Sobre el acuerdo entre ambos ejecutivos regionales para compartir herramientas de gestión pública, Page ha destacado lo siguiente: "Vamos a ceder de manera gratuita un programa de optimización y de reducción drástica de procedimientos de la Administración".

"Hoy respondemos cabalmente al planteamiento del constituyente de 1978. No estamos para dividir al país, para romper España, más bien estamos para hacerla más grande en términos de eficacia”, ha considerado García-Page.

lo podamos cerrar con cualquier otra comunidad autónoma". El jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha recordado que a finales del pasado año se firmó un convenio similar con Baleares "y está ofertado para que

Por último, García-Page ha reclamado "un grupo, un consejo o un instituto que se dedique a intentar armonizar técnicamente, a ponerle sentido común a la gestión. No estamos hablando de nada ideológico ni de nada conflictivo sino algo independientemente de la coyuntura política", ha apuntado.