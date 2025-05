Castilla-La Mancha, en alerta por intensas tormentas y granizo: estas son las zonas afectadas

"Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo" dice uno de los refranes más populares en cuanto a meteorología se refiere. Y así va a tener que ser, ya que el tiempo primaveral de este año no nos está dejando ver mucho el sol. De hecho, el mes de mayo no acaba de estabilizar ni los cielos ni las temperaturas.

Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves, 8 de mayo, la alerta amarilla en por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en La Alcarria, Cuenca y el este de Albacete. Serán menos intensas en el resto de la región castellanomanchega y menos probables en el suroeste.

Los cielos serán nubosos o cubiertos, con grandes claros al principio y al final del día en el sur, y se esperan brumas de madrugada y vespertinas en amplias zonas de la mitad este, así como probables nieblas dispersas en el este de Cuenca, la Mancha de Toledo y en zonas altas de Albacete.

Viento flojo de componente sur girando a componente oeste al final de la mañana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero ascenso en Toledo, donde llegarán a los 10 grados, y el resto se mantendrán en 8 grados. Las máximas, por el contrario, descenderán ligeramente en la mitad occidental y el sureste, posicionándose en 21 grados en Ciudad Real, 19 en Albacete y Toledo, 18 grados en Guadalajara y 17 en Cuenca.

Para este viernes, 9 de mayo, no se prevén fenómenos significativos, aunque si precipitaciones moderadas en el tercio occidental, noreste y en las sierras del sur de Albacete, sin descartarlas aisladas y dispersas en el resto. Los intervalos de nubes bajas continuarán protagonizando la mañana e irán aumentando por la tarde. Las brumas matinales acompañadas de nieblas se harán notar también en las provincias orientales y en el sur de la comunidad.

Las temperaturas mínimas, con respecto al jueves, bajarán a 7 grados en Cuenca, mientras que en Toledo subirán a los 9 y en el resto se mantendrán en 8 grados. Las máximas, sin embargo, subirán en Hellín y Almansa, así como en el sistema Ibérico y el sureste. Así, estas oscilarán entre los 19 y 20 grados de forma generalizada, excepto en Cuenca, donde serán de 17 grados.

Hasta 23 grados

El fin de semana arrancará este sábado, 10 de mayo, con intervalos de nubes bajas durante la mañana y de nubes medias por la tarde, acompañadas de nubosidad de evolución diurna. La probabilidad de brumas y nieblas dispersas en los sistemas Central e Ibérico continuará, además de las lluvias en la mitad norte con posibles chubascos tormentosos en el norte de Toledo y Sistemas Central e Ibérico.

Las máximas subirán ligeramente hasta los 23 grados en Ciudad Real y Toledo, 22 en Albacete, 20 en Guadalajara y 19 en Cuenca. Un ascenso que también se notará en las mínimas, que se situarán entre los 9 y 11 grados en todo el territorio castellanomanchego. El viento soplará flojo de componente suroeste, algo más intenso por la tarde en el noreste.

La semana concluirá este domingo, 11 de mayo, con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en zonas de sierra y montaña. No se descartan lluvias débiles, más probables e intensas en zonas altas durante las horas centrales del día. Con respecto a las temperaturas, predominarán los descensos ligeros en las mínimas y las máximas irán en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a componente este por la tarde.