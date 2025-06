PP de C-LM insta a Page a posicionarse contra el sanchismo y a que condene la "deriva" del PSOE

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha instado a Emiliano García-Page a posicionarse “por primera vez” de forma real contra Pedro Sánchez, ya que mañana en el pleno del Parlamento autonómico tiene la oportunidad de "acabar con la corrupción del sanchismo".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha indicado que el Gobierno de España está dedicado a pactos “bilaterales” que mantienen a Sánchez en el poder y que se están “aprovechando” de su debilidad “para sacar provecho partidista”, algo que está provocando que Castilla-La Mancha “continúe siendo una región infrafinanciada”.

Por ello, ha continuado, mañana el pleno de las Cortes hablará del escenario de corrupción socialista que lastra la economía de Castilla-La Mancha y también de la convivencia de todo el país. Por ello, el PP pedirá a Page que “actué de una vez”.

Así, ha recordado que, en los últimos días, Page afirmó que si fuera diputado nacional dimitiría, por lo que mañana el diputado Emiliano García-Page puede posicionarse con su voto.

“¿Qué va a hacer mañana el diputado Page, qué va a votar?”, ha preguntado Agudo, al tiempo que ha destacado que a lo que nos tiene acostumbrados es a seguir apoyando “esa trama criminar que cada día vamos conociendo del PSOE”.

Agudo ha cuestionado si Page “va a condenar con firmeza y con su voto” la deriva del PSOE o de nuevo “hará lo contrario de lo que dice en los medios de comunicación”.

Por todo ello, el PP va a reclamar a los 33 diputados autonómicos que apoyen de manera unánime la petición de dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales para que se permita al pueblo español votar en libertad en las urnas.

“Si Page no lo apoya seguirá siendo ese simple titular de ese dirigente socialista que habla mucho y no hace nada”, ha criticado, ya que demostrará que solo quiere un adelanto electoral para que a él no le salpiquen los casos de corrupción de Sánchez, de Ábalos, de Cerdán y del resto de las cloacas socialistas, ya que “no le importa el daño que el sanchismo está causando a todos los españoles”.