La dana Alice pone en alerta a Castilla-La Mancha: se esperan fuertes lluvias, tormentas y granizo

La dana Alice continúa dejando inestabilidad en Castilla-La Mancha, con chubascos, tormentas e incluso granizo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa este jueves, 9 de octubre, el aviso amarillo en el sur de Ciudad Real y Albacete por riesgo de chubascos y tormentas localmente fuertes, que podrían ir acompañadas de granizo.

Durante este jueves, se esperan intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución durante las horas centrales. En la provincia de Albacete, habrá nubes bajas por la mañana y por la tarde, acompañadas de nieblas aisladas en zonas altas. Los chubascos y tormentas serán más frecuentes e intensos en la mitad sur de la región, especialmente por la tarde.

Las temperaturas máximas bajarán, con descenso localmente notable en las sierras de Albacete. Las mínimas también descienden en zonas de montaña. Se esperan máximas de 27 °C en Toledo, 26 °C en Ciudad Real, 25 °C en Cuenca y Guadalajara, y 23 °C en Albacete. Las mínimas oscilarán entre los 12 y 15 grados, con 15 °C en Guadalajara, 14 en Ciudad Real, 13 en Cuenca y Albacete, y 12 en Toledo. El viento será flojo de componente este.

La jornada de este viernes, 10 de octubre, seguirá la inestabilidad, sobre todo en el este de Albacete, donde no se descartan chubascos localmente fuertes durante la primera mitad del día. Predominarán los cielos nubosos o poco nubosos, con brumas y nieblas matinales en zonas de montaña. Los vientos, flojos de componente este, aumentarán por la tarde en la mitad sur. Las temperaturas seguirán bajando. Las máximas serán de 25 °C en Toledo y Guadalajara, 24 °C en Ciudad Real, 23 °C en Cuenca y 20 °C en Albacete. Las mínimas rondarán los 10-12 grados.

Fin de semana

De cara a este sábado, 11 de octubre, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas hasta mediodía y se desarrollará nubosidad de evolución por la tarde. Se esperan probables chubascos vespertinos, menos intensos en el sureste. Las mínimas bajarán en La Mancha, subirán en la Serranía de Guadalajara y se mantendrán estables en el resto. Las máximas subirán ligeramente en el sur de Albacete y bajarán en zonas altas. Viento flojo del este, con intervalos moderados en las horas centrales.

La semana concluirá este domingo, 12 de octubre,día en el quese repetirá el patrón. Los cielos estarán poco nubosos por la mañana con intervalos de nubes bajas, posibles brumas y nieblas en zonas altas, y nubosidad de evolución por la tarde, con chubascos probables en el noreste y posibles tormentas en toda la comunidad, menos probables en el sureste. Las temperaturas mínimas subirán en La Mancha, y las máximas subirán ligeramente en la mitad sur. Viento flojo de componente este, con intervalos moderados por la tarde.