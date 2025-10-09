Amplían el Meteocam en fase de alerta en Ciudad Real por precipitaciones de hasta 15 mm en una hora

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 10.00 horas de este jueves, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Ciudad Real.

La dirección del Meteocam ha decretado la ampliación de la activación de este Plan a la provincia de Ciudad Real tras valorar los avisos de nivel amarillo por fuertes lluvias -precipitación acumulada en 1 hora:15 mm- y tormentas, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el día de hoy, en las comarcas de Sierras de Alcudia y Almadrona, Valle del Guadiana, y Montes del norte y Anchuras, en la provincia de Ciudad Real.

Hasta el momento, el Meteocam estaba activo, desde las 16.00 horas de este miércoles, en las provincias de Albacete y Cuenca. Desde esa hora hasta las 08.00 de este jueves se han registrado un total de 5 incidentes, 2 en la provincia de Albacete y 3 en la de Cuenca, relacionados con cortes de suministro eléctrico, balsas de agua y la caída de algún árbol, todos ellos de escasa entidad.

Ante la ampliación de la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Consejos

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta, evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes.

Finalmente, se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.