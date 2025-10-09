Fundación Eurocaja Rural apuesta por el liderazgo consciente con una jornada formativa en Ávila

Fundación Eurocaja Rural y la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila) colaboran de nuevo en una sesión formativa para los empresarios abulenses. En esta ocasión, se trata de una jornada sobre liderazgo consciente, impartida por la experta en neuroemprendimiento Cristina Amor, que se celebrará en el Salón Cúpula de Sofraga Palacio el próximo 30 de octubre.

La jornada de networking tendrá dos horas de duración y dispondrá de plazas limitadas. Consistirá en una ponencia técnica, en la que Cristina Amor, CEO de Grow Up Together, abordará las ventajas y beneficios de aplicar en las empresas un liderazgo consciente.

En este taller se aborda un nuevo enfoque al concepto de líder y cómo, a través del autoconocimiento, puede incrementar su impacto en la empresa. De forma dinámica, se analizará el liderazgo y qué beneficios ofrece para el negocio elevar nuestro nivel de consciencia, tal y como ha informado la entidad en nota de prensa.

Asimismo, la ponente guiará a los participantes por las características de un buen líder, cómo potenciarlas, dará nociones de física cuántica aplicada al liderazgo y se analizarán los impactos del autoconocimiento y la autogestión emocional. La jornada concluye con una dinámica que mostrará los beneficios de ampliar nuestra percepción con la perspectiva de los demás.

Todas las personas interesadas pueden inscribirse ya, de manera gratuita, a través del formulario de esta página web https://fundacioneurocajarural.es/actividades/liderazgo-consciente.

A través de esta jornada, Fundación Eurocaja Rural ratifica su compromiso de dotar a la sociedad y al tejido productivo de las herramientas necesarias para su dinamización y desarrollo. Por su parte, CEOE Ávila corrobora su implicación por trasladar a sus asociados herramientas que contribuyan a mejorar la gestión y la competitividad de sus empresas.