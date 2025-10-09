Un toro se escapa durante un festejo en un pueblo de Castilla-La Mancha y sigue suelto: piden extremar la precaución

El Ayuntamiento deRomancos, pedanía del municipio guadalajareño de Brihuega, ha confirmado la huida de un toro durante un festejo taurino celebrado el pasado sábado, 4 de octubre. Según han informado en un comunicado, el animal permanece en paradero desconocido.

El alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo, ha emitido recomendaciones a la ciudadanía a través de redes sociales. Ente ellas, extremar las precauciones, especialmente en zonas rurales, caminos y entornos naturales del término municipal y de sus pedanías, hasta que el toro sea localizado y capturado.

Además, desde el Consistorio se aconseja evitar paseos o actividades deportivas al aire libre, en la medida de lo posible, para reducir riesgos o posibles incidentes. Aunque no se han comunicado percances, el Ayuntamiento insiste en actuar con responsabilidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Hasta el momento, no se han facilitado detalles sobre las circunstancias de la fuga. Las autoridades locales aseguran estar en contacto con los cuerpos de seguridad y organismos competentes e informar a la población en cuanto haya novedades a través de redes sociales,

Varios sustos en otros festejos

En plena temporada de festejos patronales, Castilla-La Mancha acumula varios episodios similares que han terminado con algún que otro susto. Sin ir más lejos, el pasado 3 de octubre en Alcalá del Júcar (Albacete), un novillo se escapó de un recinto vallado y dejó tres personas heridas, aunque ninguna por asta de toro.

Apenas unas semanas antes, el 18 de septiembre, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), un hombre fue alcanzado por un toro durante un encierro y resultó herido por asta.

Las celebraciones patronales y festejos taurinos en distintos municipios de la región están dejando un repunte de incidentes relacionados con estos eventos. Es por ello por lo que se pide prudencia y se insiste en cumplir con las recomendaciones establecidas ante situaciones como la de Romancos.