Desalojo violento en Toledo: detenidas cinco personas por echar a inquilinos morosos

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a cinco personas e investigado a una sexta por su implicación en un violento desalojo ilegal ocurrido el pasado 13 de julio. Según ha informado el cuerpo policial, los implicados orquestaron una operación para expulsar por la fuerza a tres inquilinos de una vivienda, presuntamente por el impago de varios meses de alquiler.

Los hechos tuvieron lugar a las 7.30 de la mañana, cuando cuatro hombres corpulentos, encapuchados y armados con defensas extensibles, accedieron con llave a una vivienda compartida.

Tras localizar la habitación ocupada por las víctimas, las sacaron por la fuerza del domicilio, sin permitirles recoger sus pertenencias, y las amenazaron para que no contasen lo ocurrido. Posteriormente, cambiaron la cerradura y entregaron copias de la nueva llave al resto de inquilinos.

Las víctimas, ya en la calle, pidieron ayuda a una patrulla de la Policía Nacional cercana y relataron lo sucedido. Tras presentar la correspondiente denuncia en la Comisaría de Toledo, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

Las pesquisas permitieron averiguar que la vivienda, alquilada por habitaciones y habitada por nueve personas, pertenece a una mujer que reside fuera de España. La gestión del alquiler y el cobro de las mensualidades corría a cargo de su expareja sentimental, quien también habría participado en la planificación del desalojo.

Ambos acordaron contratar a un grupo de personas para ejecutar el desalojo ilegal de los inquilinos morosos. Como resultado, la Policía Nacional ha imputado a todos ellos delitos de allanamiento de morada y coacciones, además de un delito leve de lesiones para los autores materiales del asalto.

Los cuatro asaltantes y el encargado de los cobros han sido detenidos, mientras que la propietaria de la vivienda ha sido investigada y deberá responder ante la autoridad judicial por los mismos delitos.