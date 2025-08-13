Dos gemelos prematuros fallecen tras un parto de urgencia en un tren hacia Madrid

La antigua estación ferroviaria de Almuradiel-Viso del Marqués, situada en la provincia de Ciudad Real, ha sido escenario esta semana de un suceso inesperado y trágico.

Durante la noche del pasado martes, un tren que cubría la ruta entre Jaén y la estación madrileña de Chamartín se vio obligado a detener su marcha en esta pequeña estación al producirse un parto prematuro de gemelos en uno de sus vagones.

El alumbramiento se adelantó y la madre, que estaba embarazada de tan solo23 semanas, comenzó el proceso en pleno trayecto.

Tras recibir aviso a las 20.35 horas, el personal ferroviario solicitó ayuda inmediata al servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. En respuesta, un equipo médico y un helicóptero sanitario se desplazaron hasta Almuradiel para atender a la mujer y a sus bebés.

Con la colaboración de algunos pasajeros, los sanitarios trasladaron a la madre y a los dos recién nacidos -que fueron colocados en incubadoras debido a su prematuridad- al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Lamentablemente, a pesar del esfuerzo de los profesionales sanitarios, los dos bebés fallecieron, el primero antes de que llegaran los profesionales y el segundo en las primeras horas de este miércoles.

La madre, por su parte, permanece ingresada en estado estable, según han informado fuentes sanitarias.