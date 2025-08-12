Cazados robando cable en Alovera (Guadalajara): once arquetas abiertas en plena noche

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos hombres, de 39 y 25 años, como presuntos autores de un delito de hurto tras ser sorprendidos sustrayendo cableado del alumbrado público en la localidad de Alovera.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 31 de julio, cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, que prestaba servicio en la zona, observó a dos individuos en actitud sospechosa en una calle cerrada al paso peatonal debido a obras.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos arrojaron varios objetos al suelo. Tras ser identificados, los agentes les requisaron guantes, una linterna frontal, un cortacables y una llave utilizada habitualmente para abrir arquetas.

Una inspección posterior de la zona permitió localizar un total de 11 arquetas abiertas y varias mangueras de cable ya cortadas y preparadas para su transporte.

Ambos detenidos, de nacionalidad española, fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.